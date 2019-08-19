Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde usta ressam Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı.

Ressam Bedri Baykam, önce 15 metrelik tuvale Kazdağları’nı çizdi, daha sonra da resim öğretmenlerinin nezaretinde yüze yakın çocuk resmi 3 saat içinde tamamladı. Resim tamamlandıktan sonra sanatçı Necati Şahin’in yönettiği söyleşide konuşan Bedri Baykam, “Bugün Edremit Belediyesi’nin çok güzel bir organizasyonuyla yüze yakın çocuğumuzla Kazdağları için 15 metrelik bu resmi beraber yaptık. Bu resmi yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız yaptı. Çocuklar, kendi geleceklerinin bilinciyle tarihi korumak için, havayı, oksijeni, ormanları, yer altını, yer üstünü, bitkileri, hayvanları, koruma sorumluluğuyla, sevgiyle bu resmi yaptılar. Çok keyifli bir organizasyondu. Umarım bütün belediyeler Edremit gibi buna benzer projeler yaparlar” dedi.