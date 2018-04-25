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Bedri Baykam CHP'ye verdi veriştirdi!

Ressam Bedri Baykam, katıldığı bir etkinlikte CHP'ye çok konuşulacak eleştiriler yöneltti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
Bedri Baykam CHP'ye verdi veriştirdi!

Ressam Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert eleştirilerde bulundu. Baykam, CHP’de yöneticilerin halk tarafından seçildiği ve halkın kendi kendini yönettiği bir sistemi hayata geçirmeye çalıştığını fakat başına gelmeyen entrika ve kumpasın kalmadığını söyledi.

Baykam, şu ifadeleri kullandı:

Dedim ki; CHP’yi ben yöneteyim ve hiç kimseyi seçmeyeyim. Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim. Partinin altıncı katı seçmesin orada yaşayan insanlar seçsin ve demokrasi böyle yaşama geçsin dedim. Yaşamadığım entrika ve kumpas kalmadı. O son tüzük darbesi yapılmasa belki gerçekten halkın kendini yönettiği, kendini seçtiği ve liderlerin başka kaprislerine mahkum olmadığı bir siyaset düzeni getirmeyi denedim.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
  1. chp
  2. Bedri Baykam

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  • düşündüşün45 dk önce
    vatanını seven doğruyu görenlerde var mış chp de şükürlerolsun
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