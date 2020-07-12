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Gündem

Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı'dan Ayasofya açıklaması

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmed Fırıncı, Ayasofya kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:15:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmed Fırıncı ağabeyle Ayasofya’nın açılışını konuştu.

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabeyi arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Hayırlı Mübarek Olsun” dedi.

“Dualarınız, gayretlerinizle Rabbim Nusretini gönderdi. Elhamdülillah bugünlere geldik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fırıncı ağabey de “Nasıl bayram yaptık. Bugün akşam namazını Ayasofya’nın önünde kıldık. Size de dua ettik. Doğrusu Sungur ağabeyin vefatından sonra, bizi davet etmiş. Orada söylemiştiniz. ‘Zemininin hazırlanması’ diye ve hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı. Geldi Elhamdülillah Allah razı olsun nasıl dua edeceğimizi bilemiyoruz.” dedi

“Bütün kardeşlerimize çok çok selam İnşaAllah” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “24 Temmuz’a kadar yapacağımız şeyler var. Hazırlaycağız orayı İnşaAllah kadınlara da özel yerler yapacağız. Bütün kardeşlerimizin dualarını bekleriz” diye konuşmasını tamamladı.

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Yorumlar

Putsavar

Her güzel haberin altına aynı münafık yorumlar. Yok işsizlik yok bilmem ne. Sizi de bu ülkeden yunanistana yollayınca herşey güllük gülistanlık olacak.
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