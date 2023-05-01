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Gündem Bediuzzaman Hazretleri'nin talebelerinden 14 Mayıs açıklaması!
Gündem

Bediuzzaman Hazretleri'nin talebelerinden 14 Mayıs açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 23:18:00 -
Bediuzzaman Hazretleri'nin talebelerinden 14 Mayıs açıklaması!

Risale-i Nur Cemaati’nin Yazıcılar Kolu'na bağlı Hayrat Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan etti.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek önemli bir tercih yapacak.

Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur talebelerinden Yazıcılar Kolu'na bağlı Hayrat Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıkladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklama şöyle:

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