Bediuzzaman Hazretleri'nin talebelerinden 14 Mayıs açıklaması!
Risale-i Nur Cemaati’nin Yazıcılar Kolu'na bağlı Hayrat Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan etti.
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek önemli bir tercih yapacak.
Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur talebelerinden Yazıcılar Kolu'na bağlı Hayrat Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıkladı.
Vakıf tarafından yapılan açıklama şöyle:
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