Bediha Gün, bronz madalya kazandı - Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı yenen Bediha Gün, bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu. Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.

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