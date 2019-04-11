Bediha Gün, bronz madalya kazandı
- Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı yenen Bediha Gün, bronz madalya elde etti11 Nisan 2019 Perşembe 18:51
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.
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