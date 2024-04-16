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Aktüel Bedensel engelli Hatice hemşire olmak istiyor
Aktüel

Bedensel engelli Hatice hemşire olmak istiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:32:00 -
Bedensel engelli Hatice hemşire olmak istiyor

Bilecik’in Söğüt ilçesi Savcıbey köyünde yaşayan 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice Özalp, evinde sürdürdüğü öğrenimini tamamlayarak hemşire olmayı hedefliyor.

Anne Ayten Özalp de kızının böbrek yetmezliği dolayısıyla evde diyaliz tedavisi gördüğünü, bu nedenle okula devam edemediğini dile getirdi. Öğretmen Tubanur Özdemir ise 2 sene önce tanıştıkları Hatice ile hafta içi her gün 4 saat ders işlediklerini anlattı. Allah nasip ederse 8’inci sınıfı bitirene kadar gayret edeceğim. Mezuniyetini beraber kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

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