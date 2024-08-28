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Aktüel Bedensel engelli genç okulunda memur oldu
Aktüel

Bedensel engelli genç okulunda memur oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-28 21:47:00 -
Bedensel engelli genç okulunda memur oldu

Hakkari’de doğuştan bedensel engelli olan 28 yaşındaki Yaşar Gültekin, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda sağladığı başarıyla ön lisans programından mezun olduğu Hakkari Üniversitesinde memurluğa atandı.

Doğuştan geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafı kısmi felçli kalan 28 yaşındaki Gültekin, yaşadığı zorluklara rağmen 2018’de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı’nı kazandı. İki önce EKPSS’de 82 puan alarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine memur olarak atanan Gültekin, “Gençlere sesleniyorum. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Emek vererek çalışın. Benim gibi onlarca insan var” dedi.

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