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Aktüel Bedensel engelli çocuk biriktirdiği paraları Afrika için bağışladı
Aktüel

Bedensel engelli çocuk biriktirdiği paraları Afrika için bağışladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi Kadın Kollarının iş birliğiyle yürütülen “Anne ve Babama İki Dua İki Fidan İki Damla Hayat Projesi” kapsamında, kermes düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:53:00 -
Bedensel engelli çocuk biriktirdiği paraları Afrika için bağışladı

Ailesiyle kermese gelen 11 yaşındaki bedensel engelli Emin Kırat da kumbarasında biriktirdiği paraları etkinliğe bağışlayarak, Afrika’da su kuyusu açılması için destekte bulundu. Pamukova İlçe Müftüsü Celil Şimşek, projeye destek vermek isteyenlerin İlçe Müftülüğüne müracaat edebileceklerini kaydetti.

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