Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
K vitamini sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardan. Peki, ama K vitamini neden bu kadar önemli?31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
K vitamini insan bedeni için son derece önemli kaynaklardandır. K vitamini kanın pıhtılaşmasından, kemik sağlığına kadar birçok konuda önemli roller oynar.
K vitamininin faydaları nelerdir?
Güçlü kemikler
K vitamini kemik sağlığı için son derece kıymetlidir. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli K vitamini alımının kemik yoğunluğunu iyileştirdiğini ve kırık riskini azalttığını ortaya koymuştur. Menopoz dönemindeki kadınların kemik erimesi riskini göz önünde bulundurarak düzenli ve ölçülü K vitamini tüketmeleri son derece önemlidir.
Bilişsel işlev için önemli
K vitamini hafızanın kuvvetlenmesi için son derece kıymetlidir.
Kalp sağlığı
K vitamini kalp damarlarında minarellerin birikmesinin önüne geçer. Bu da damar tıkanıklığı sebebiyle kalp krizi geçirme riskini bir hayli azaltır.
K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
- Ciltte morarma
- Aşırı regl kanaması
- Diş eti kanaması
- Kanlı idrar
- Halsizlik
- Kemik ağrıları
Fazla K vitamini nelere yol açar?
K vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. K vitamininin fazlası idrarla atılmaz. Aşırı biriken K vitamini depolandığı karaciğerin işlevlerini yerine getirmesine engel olur.
K vitamini yönünden zengin olan besinler hangileridir?
Pazı
Ispanak
Lahana
Brüksel lahanası
Brokoli
Fesleğen
Kekik
Taze soğan
Karalahana
Maydanoz
Kuşkonmaz
Marul
Salatalık turşusu
Karanfil
Kereviz
Havuç
İncir
Kaju
Dut
Böğürtlen
Yabanmersini
Armut
Ahududu
YORUM YAZ