Bedenimiz için K vitamini neden önemli?

K vitamini insan bedeni için son derece önemli kaynaklardandır. K vitamini kanın pıhtılaşmasından, kemik sağlığına kadar birçok konuda önemli roller oynar.

K vitamininin faydaları nelerdir?

Güçlü kemikler

K vitamini kemik sağlığı için son derece kıymetlidir. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli K vitamini alımının kemik yoğunluğunu iyileştirdiğini ve kırık riskini azalttığını ortaya koymuştur. Menopoz dönemindeki kadınların kemik erimesi riskini göz önünde bulundurarak düzenli ve ölçülü K vitamini tüketmeleri son derece önemlidir.

Bilişsel işlev için önemli

K vitamini hafızanın kuvvetlenmesi için son derece kıymetlidir.

Kalp sağlığı

K vitamini kalp damarlarında minarellerin birikmesinin önüne geçer. Bu da damar tıkanıklığı sebebiyle kalp krizi geçirme riskini bir hayli azaltır.

K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Ciltte morarma

Aşırı regl kanaması

Diş eti kanaması

Kanlı idrar

Halsizlik

Kemik ağrıları

Fazla K vitamini nelere yol açar?

K vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. K vitamininin fazlası idrarla atılmaz. Aşırı biriken K vitamini depolandığı karaciğerin işlevlerini yerine getirmesine engel olur.

K vitamini yönünden zengin olan besinler hangileridir?

Pazı

Ispanak

Lahana

Brüksel lahanası

Brokoli

Fesleğen

Kekik

Taze soğan

Karalahana

Maydanoz

Kuşkonmaz

Marul

Salatalık turşusu

Karanfil

Kereviz

Havuç

İncir

Kaju

Dut

Böğürtlen

Yabanmersini

Armut

Ahududu