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Bedelli yerine 'ücretli askerlik olsun' çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptığı açıklamada, bedelli askerlik söyleminin 'ücretli askerlik' şeklinde değiştirilmesini istediklerini söyledi. Kumartaşlı, "Bedelli askerlik kavramını kabul etmiyoruz. Bedelli biziz, onlar sadece ücretli olsun" dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 16:15
Bedelli yerine 'ücretli askerlik olsun' çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında düzenlenen çelenk töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Şehit yakınları ve gazilerin de eşlik ettiği Kumartaşlı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 2 askerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, "2018 yılında 2 asker donarak şehit oluyorsa, bunun araştırılmasını istiyoruz. Özellikle o soğuk havada 'dön' emrini vermeyen artık kimse, onun da hesabının sorulmasını istiyoruz" dedi.

'Bedelli olan biziz'

Bedelli askerlik söylemini 'ücretli askerlik' olarak değiştirilmesini de istediklerini vurgulayan Kumartaşlı, "Biz neden 'ücretli' ve 'paralı' diyoruz. Çünkü bedelli askerlik kavramını kabul etmiyoruz. Bedelli olan askerler bizleriz. Uzuvlarını verdiler, bedelli olanlar burada, evlatlarını şehit verdi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz asıl bedel ödeyenler. Buradan bakanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir gazi olarak şöyle istirhamımız var; bundan sonra basında, yazışmalarda 'bedelli askerlik' kelimesi geçmesin. Bedelli biziz, onlar sadece ücretli olsun" diye konuştu.

Bazı bedelli askerlik yapanların sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını kınadıklarını da aktaran Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"'15 bin TL verdik. Paramızla rezil olduk. Kış tatiline gidemedik. Plan yapamadık' diyerek paylaşım yapıyorlar. Nasıl böyle bir şey düşünülebilir ve yazılabilir. 2 gün önce donarak 2 askerimiz şehit oldu. Teröristlerle mücadele ederken on binlerce şehidimiz var. Onları aklınıza getirin ve düşünün. Buradan bu tür söylemler içerisine girenleri kınıyorum."

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:15
  1. Tunceli
  2. Afyon
  3. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
  4. İsmail Kumartaşlı
  5. Bedelli askerlik
  6. ücretli askerlik
  7. açıklama

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 49 dk önce
    Bildiğim kadarıyla tam rakam verilmese de sayıları 700.000'i Aşmış. Bardağın dolu tarafından bakarsanız 15.000tl ile çarparsanız 1.050.000.000tl gelir yapar. Ama boş tarafı bu durumun oluşturabileceği vahametin büyüklüğünü görürsünüz.
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