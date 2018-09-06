Bedelli askerlikte askere alınacakların isimleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik celp dönemlerini ve bedelli askerlik birlikrlerini e devlet üzerinden açıklamıştı. MSB, bedelli askerlikte askere alınacak asker adayları açıklandı mı? Peki bedelli askerlik yapacakların birlikleri açıklandı mı?

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

6 EKİM BEDELLİ ASKERLİĞE GİDECEKLERİN İSİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

6 Ekim’de bedelli askerlik kapsamında askere alınacaklar bugün açıklanacak. Askere alınacak ilk bedelli askerlerin isimleri yarın MSB tarafından açıklanacak. Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini geçti. 120 bin kişinin ödeme yaptığı belirtildi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA SON TARİH 3 KASIM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek