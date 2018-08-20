Bedelli askerlikler ne zaman askere alınacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik konusunda celp dönemlerini açıkladı. MSB'in açıkladığı takvime göre, bedelli askerlik birinci celp dönemi 28 Ağustos, ikinci celp dönemi 6 Eylül üçüncü celp dönemi ise 27 Eylül’de e devlet üzerinden ilan edilecek.

Bedelli askerlik celp dönemi konusunda Milli Savunma Bakanlığı bir açıkama yaptı. MSB'nin açıklamasında, İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.