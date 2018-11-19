Bedelli askerlik yapacak futbolcuların görev yeri belli oldu

Bedelli askerlik celpleri açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi. Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.

Görev zamanı ise liglerin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Haziran ayı olacak. Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları ise şöyle:

Tarık Çamdal

Necip Uysal

Caner Erkin

Oğuzhan Özyakup

Muğdat Çelik

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Serdar Aziz

Şener Özbayraklı

Gökhan Töre

Mustafa Pektemek

Alper Potuk

Tolga Cigerci

Tolgay Arslan