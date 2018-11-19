Bedelli askerlik yapacak futbolcuların görev yeri belli oldu
21 günlük bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcular, görevlerini Haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.19 Kasım 2018 Pazartesi 17:01
Bedelli askerlik celpleri açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi. Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.
Görev zamanı ise liglerin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Haziran ayı olacak. Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları ise şöyle:
Tarık Çamdal
Muğdat Çelik
İsmail Köybaşı
Şener Özbayraklı
Tolga Cigerci
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