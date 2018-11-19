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Bedelli askerlik yapacak futbolcuların görev yeri belli oldu

21 günlük bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcular, görevlerini Haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:01
Bedelli askerlik yapacak futbolcuların görev yeri belli oldu

Bedelli askerlik celpleri açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi. Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.

Görev zamanı ise liglerin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Haziran ayı olacak. Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları ise şöyle:

Tarık Çamdal

Necip Uysal

Caner Erkin

Oğuzhan Özyakup

Muğdat Çelik

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Serdar Aziz

Şener Özbayraklı

Gökhan Töre

Mustafa Pektemek

Alper Potuk

Tolga Cigerci

Tolgay Arslan

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:01
  1. Burdur
  2. Tarık Çamdal
  3. Necip Uysal
  4. Caner Erkin
  5. Oğuzhan Özyakup
  6. Muğdat Çelik
  7. Hasan Ali Kaldırım
  8. İsmail Köybaşı
  9. Serdar Aziz
  10. Şener Özbayraklı
  11. Gökhan Töre
  12. Mustafa Pektemek
  13. Alper Potuk
  14. Tolga Cigerci
  15. Tolgay Arslan
  16. Bedelli askerlik

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