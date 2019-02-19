Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni askerlik sistemi son dakika 2019

Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Herkesi ilgilendiren askerlik süresinin ne kadar olacağına ilişkin yeni açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminde lise, önlisans ve üniversite mezunlarının ne kadar askerlik yapacağının yanında bedelli askerlik konusunda da yeni açıklamalarda bulundu. Yedek astsubay ve yedek subaylık için de açıklamalar yapan Erdoğan, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacağını açıkladı. Yeni askerlik sistemi son dakika 2019 haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin detayları açıklaı. Başkan Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

12 aylık yedek astsubaylık uygulaması geliyor

Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

"Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

Askerlik süresine ilişkin daha önce söylenenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasasına ilşikin konuştu. Askerlik süresine ilişkin sorulan soruya Erdoğan, "Belli bir noktaya tabii askerlikte gelindi. Yani nihai noktayı henüz koymuş değiliz ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında bir defa milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi aldığı, kamuoyunda olumlu algılanacak bir sistem oluşturmayı hedefledik. Daha önce 3-6-9-12 demiştim ama bu 6- 9-12 şeklinde şu anda belirlenmiş vaziyette. Tabii 6-9-12 şeklinde belirlenirken bunların içerisinde er, erbaş durumu söz konusu. Bunların yanında yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında aynı şekilde yedek astsubaylık da söz konusu. Bunlar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

12 ayı yedek subaylık olarak gündeme getiriyoruz

Erdoğan, burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacağını ifade ederek, şöyle devam etmişti: "Mesela bedelli askerlik var, dövizli de var ama dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak. Yani diyelim ki, şu kadar avro deniliyorsa, aynen o gün karşılığı nedir? Şu kadar TL. O kadar TL ile adım atılmış olacak. Bu konuyla ilgili işin bir diğer önemli yanı da şu. Gerek 6 ayda, gerek 9 ayda, gerek 12 ayda ki 12 ayı özellikle yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Çünkü yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insan. Bu yetişmiş insanlardan özellikle silahlı kuvvetlerde istifade edelim. Bu konuyla ilgili olarak da, bu 12 olarak gözükse de bunun bir ayı zaten izin olarak geçiyor. Dolayısıyla da burada sadece 3 ay temel eğitim var. Bu temel eğitim yapılacak. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, askerlik dönemi hepsinde de belli bir ücret kendilerine ödenecek. Bu konuda da herhangi bir taviz söz konusu değil."

Erbaş kadrolarında yüzde 30 boşluk var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tanrıkulu’nun sorularını şöyle yanıtladı: “9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personel bulunmaktadır. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunmaktadır. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kontenjanı 126 bin 494 olup, 92 bin 242 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Sözleşmelerde, vefatı halinde bunun duyurulmayacağına dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır.”

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında. Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor.

Sigorta ödenecek

Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor. - Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.

Askerlik süreleri hangi tarihlerde düşürüldü?

25 EKİM 1886'da asker alma kanunu çıkarılmıştır.

20 EKİM 1890'da Hamidiye Alayları kurulmuştur.

Askerlik, 17 yaşında başlayıp 40 yaşında sona ermektedir.

Toplam askerlik süresi: 23 yıl.

21 MART 1911

Askerlik süresi: 3 yıla düşürüldü

12 MAYIS 1914'te alınan kararla

PİYADE VE NAKLİYE : 2 YIL

DİĞER KARA SINIFLARI (SINIF-I SAİRE ) BERRİYE, MIZIKA VE JANDARMA : 3 YIL

DENİZ SINIFI (SINIF-I BAHRİYE) BEŞ YIL

15 OCAK 1924'te alınan kararla

Askerlik süresi:

PİYADE VE NAKLİYE : 1,5 YIL

TOPÇU SÜVARİ HAVAİYE, SANAYİ, OTOMOBİL, KITAAT-I FENNİYE VE MIZIKA : 2 YIL

JANDARMA: 3 YIL

DENİZ: BEŞ SENE

21 HAZİRAN 1927'den itibaren

Askerlik süresi: PİYADE SINIFINDA BİR BUÇUK YIL

MIZIKA 2 YIL

JANDARMA 2,5 YIL

BAHRİYE 3 YIL

30 KASIM 1935'ten itibaren

Askerlik süresi: PİYADE 18 AY, JANDARMA VE GÜMRÜK K.30 AY

14 TEMMUZ 1950'den itibaren

Askerlik süresi: DENİZ : 3 YIL, JANDARMA VE GÜMRÜK 30 AY, DİĞERLERİ 2 YIL

01 ŞUBAT 1963'ten itibaren

Askerlik süresi: 24 aya düşürüldü.

27 TEMMUZ 1970'ten itibaren

Askerlik süresi: 24 aydan 20 aya düşürüldü.

01 MART 1985'ten itibaren

Askerlik süresi: 19 aydan 18 aya düşürüldü.

11 TEMMUZ 1992'te alınan kararla

Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü.

20 ARALIK 1993 GÜN VE 93/5098 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1972/4, 1973/1, 1973/2 TERTİPLERİN TERHİSLERİ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR.

Askerlik süresi: 15 AY (19 AY)

10 EKİM 1994 GÜN VE 94/6102 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 1973/3 TERTİP YÜKÜMLÜLERİN TERHİSLERİ 3 AY SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR.

Askerlik süresi: 15 ay (18 ay)

26 ARALIK 1994'te alınan kararla

Askerlik süresi: 15 aydan 18 aya çıkarıldı.

23 HAZİRAN 2003'te alınan kararla

Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü.

01 OCAK 2014'ten itibaren

Askerlik süresi: 15 aydan 12 aya düşürüldü.