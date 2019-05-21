0553 313 94 23

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenirken, yeni askerlik sitemi içinde yer alan bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin merak da her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de öğrencilerle bir araya geldiği buluşmada yeni askerlik sistemine ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin konuştu. Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak?

21 Mayıs 2019 Salı 16:21
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenirken, yeni askerlik sitemi içinde yer alan bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin merak da her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de öğrencilerle bir araya geldiği buluşmada yeni askerlik sistemine ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin konuştu. Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, detaylı ve son hale getirilen sunumu Beştepe'de bulunan Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bazı AK Parti kurmayları ile MYK üyelerine tanıtmıştı. İlgili toplantıda askerlik süresi ile beraber bedelli ücreti gibi birçok başlık görüşülürken, nihai karar için Başkan Erdoğan'ın beklendiği ifade edilmişti. Bu doğrultuda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere, yeni sisteme dair en çok merak edilen detaylardan birisi de bedellik askerlik fiyatı olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki toplantıda gelen soru üzerine, gelinen noktada ücretin bedellide ciddi manada düşürüldüğünü ifade etti.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Dolmabahçe'deki buluşma sonrası süreci merak eden milyonlar 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclis’i gündemine gelmesi bekleniyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:21
  1. Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak?
  2. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da vahşet! 400 kilo balık telef oldu
    1. Diyarbakır'da vahşet! 400 kilo balık..
    2. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    3. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    4. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    5. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    6. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    7. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    8. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    9. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    10. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    11. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    12. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    13. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    14. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    15. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    16. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    17. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    18. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    19. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    20. Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan..
    21. Mazbatasını alamayan CHP'li başkan..
    22. 4 araç birbirine girdi! İstanbul'da..
    23. Isparta’da halatı kopan asansör ölüme..
    24. Gaziantep’te gençlerin paten terörü
    25. Uyuşturucu tacirleri narkotimden..
    26. Tosya’da Bayram öncesi mezar temizliği..
    27. Yozgat’ta kayınbiraderini öldüren..
    28. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan..
    29. Tekirdağ’da boş binadan sıçrayan..
    30. Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım..
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı