Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenirken, yeni askerlik sitemi içinde yer alan bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin merak da her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de öğrencilerle bir araya geldiği buluşmada yeni askerlik sistemine ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına ilişkin konuştu. Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, detaylı ve son hale getirilen sunumu Beştepe'de bulunan Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bazı AK Parti kurmayları ile MYK üyelerine tanıtmıştı. İlgili toplantıda askerlik süresi ile beraber bedelli ücreti gibi birçok başlık görüşülürken, nihai karar için Başkan Erdoğan'ın beklendiği ifade edilmişti. Bu doğrultuda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. Bilindiği üzere, yeni sisteme dair en çok merak edilen detaylardan birisi de bedellik askerlik fiyatı olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki toplantıda gelen soru üzerine, gelinen noktada ücretin bedellide ciddi manada düşürüldüğünü ifade etti.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Dolmabahçe'deki buluşma sonrası süreci merak eden milyonlar 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclis’i gündemine gelmesi bekleniyor.