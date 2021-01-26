  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021 kaç paraya bedelli askerlik yapılır?
Gündem

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021 kaç paraya bedelli askerlik yapılır?

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 yılı bedelli askerlik ücreti, askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen gençler tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine göre, 2021 Bedelli Askerlik ücreti belli oldu. Peki bedelli askerlik fiyatı ne kadar? Kaç paraya bedelli askerlik yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:24:00 - 2021-01-26 11:25:32
Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021 kaç paraya bedelli askerlik yapılır?

Yeni askerlik yasasıyla birlikte askerlik 12 aydan 6 aya düştü. İkinci altı aydan sonra bir altı ay daha askerlik hizmetini yapmak isteyenler belirli oranda ücret ödenmekte ve askerliğini yedek subay olarak da yapabilmekte. Yeni askerlik yasasıyla birlikte bedelli askerlik de yasalaştı. Belirli ücreti ödeyenler bedelli askerlikten yararlanabiliyor. Bedelli askerlik talebi fazla olması durumunda kura sonucuna göre bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklar belirleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021

Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Kekilli
Gündem

Murat Kekilli "Vasiyet ediyorum" diyerek açıkladı: Hayatımı kaybedersem...

Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından "Vasiyet ediyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Alabarda'dan çarpıcı çıkış: Türk gemilerini onlar korusun
Gündem

Alabarda'dan çarpıcı çıkış: Türk gemilerini onlar korusun

Türk gemisine yapılan korsan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Alabarda, Türk ge..
Beyaz Saray hedefteki ülkeyi açıkladı: Güvenliğimizi ve refahımızı tehdit ediyor
Dünya

Beyaz Saray hedefteki ülkeyi açıkladı: Güvenliğimizi ve refahımızı tehdit ediyor

Joe Biden yönetiminin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donald Trump yönetiminin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini yeniden değerlendirecekler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay