Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021 kaç paraya bedelli askerlik yapılır?

Yeni askerlik yasasıyla birlikte askerlik 12 aydan 6 aya düştü. İkinci altı aydan sonra bir altı ay daha askerlik hizmetini yapmak isteyenler belirli oranda ücret ödenmekte ve askerliğini yedek subay olarak da yapabilmekte. Yeni askerlik yasasıyla birlikte bedelli askerlik de yasalaştı. Belirli ücreti ödeyenler bedelli askerlikten yararlanabiliyor. Bedelli askerlik talebi fazla olması durumunda kura sonucuna göre bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklar belirleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021

Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.