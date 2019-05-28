Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Son dakika bedelli askerlik yasalaştı mı?

Yeni askerlik çıktı mı? Yeni askerlik yasası ne zaman çıkacaK soruları Türkiye gündemini çokça meşgul ediyordu. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yasal düzenleme Meclis’te. Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülen düzenlenme komisyonda onaylanarak TBMM gündemine geldi. Yeni askerlik yasası bayramdan önce hayata geçmesi bekleniyor. Yeni askerlik yasasında bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylarında belli olmasından sonra kafalardaki soru şu: Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?

Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kaç oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? soruları askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Silah altındakiler ne zaman erken terhis olacak? Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken askerde olan 130 bin kişi Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Yeni askerlik yasası detayları

Yeni askerlik düzenlemesinde en dikkat çeken başlıklardan biri de bedelli askerlik düzenlemesinin kalıcı hale getiri lmesi. İsteyenler yoklama kaçağı ve bakaya olmadıkları sürece bedelli askerlikten yararlanabilecek Bedelli askerlikte yaş sınırı olmayacak. 20 yaşında olan da bedelli askerlikten yararlanacak. Bedelli ücreti 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak. Bugünkü rakamla bu yaklaşık 31 bin TL ediyor. Bedelli askerlikten yararlananlar 1 ay temel eğitim alarak askerliğini tamamlamış sayılacak. Bu yılkı bedelli askerlik için ayrılan kontenjan 145 bin. Başvurular Aralık ayına kadar yapılabilecek. Başvuru sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda kura çekilecek. Kurada çıkmayanların bir sonraki dönemde de başvuru yapabilecek. Yeni düzenlemede doktorlar ve öğretmenler ile ilgili de önemli yenilik de yer alıyor. Buna göre temel eğitim sonrası doktorlar Sağlık Bakanlığı, öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek. Doktorlar ve öğretmenler görevli oldukları yerlerde askerliklerini yapmış sayılacak. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler ve öğretmenler asteğmen olarak terhis olacak.

Silah altındaki askerler ne zaman terhis olacak?

Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bu hafta yeni askerlik düzenlemesi yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, binlerce genç terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu askerlik 6 aya inecek. Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem-kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem için askerde olanlardan 6 ayı dolduran erler yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında uzun dönem için askerde olan 350 bin er bulunuyor. Düzenleme geçen hafta AK Parti tarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yeni askerlik yasasının Meclis'ten geçmesi halinde 6 ayını dolduran askerlek terhis olurken, bedelli askerlikten yararlanacak asker adayları için de süreç başlamış olacak.

MSB'den yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak "Reform diyebiliriz ama kökleri geleneklerimize dayanıyor" diye konuştu. Subay, astsubay ve harp okullarının fonksiyonlarının aynen sürdürüleceğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik bedeliyle ilgili olarak tartışılan bedelle ilgili olarak şunları söyledi: Bu konu kesinlikle çok ayrıntılı bir şekilde komutan arkadaşlarımız, subay, astsubaylarla, kıtadaki arkadaşlarımızla konuşulup, görüşülüp yapıldı. 15 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptık, en uygun 30 bin TL. Kendi içinde yeterli sistem. Hem komisyonda hem Meclis'te bu sistemi koruyacak şekilde yapılması lazım. Şu an Meclis'te. Arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarla temaslarını sürdürüyor. En kısa zamanda çıkacak. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. En kısa zamanda yasallaşacak, bayram öncesi olabilir.

Doktorlar nasıl askerlik yapacak?

Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.