Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik son dakika başvurusu ne zaman?

Meclis’te, yeni askerlik sistemi teklifi kabul edildi. Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım'a kadar başvurmaları ve bedeli peşin ödemeleri şartıyla bedelli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek. Bedelli askerlik sistemi son dakika haberleri merak ediliyor. Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman? Bedelli askerlik sistemi son dakika haberleri.

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. Asker alma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünde kabul edilen maddelere göre, kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak.

Kimler bedelli askerlik yapacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

6 ay askerlik süresini dolduran askerler ne zaman terhis olacak?

Bu kapsamda, bedelli askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine erbaş ve er olarak devam edenler arasında 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, istekli olup gerekli şartları taşıyıp talepleri kabul edilenler, 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Bedelli askerlik için ücret de belli oldu. Bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler 30 bin TL tek seferde ödenmesi karşılığında askerlik hizmetini yapmış olacak.