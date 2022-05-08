Çeşitli sebeplerden dolayı askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyenler ‘Bedelli askerlik ücreti ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kimler bedelli askerlik yapabilir?

Bedelli askerlik ne kadar? 2022 Bedelli askerlik fiyatları

Osmanlı döneminden itibaren çeşitli dönemlerde bedelli askerlik ihtiyaç halinde uygulanıyordu. 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hale getirdi. Ocak 2022 itibariyle bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 liraya yükseldi. 1 Temmuz 2021-1 Ocak 2022 arasında ise tutar 43 bin 151 liraydı.

Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Yeni güncellemeyle birlikte dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak. Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek.

Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.

Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.