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Bedelli askerlik kurası ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Kura işlemi ise 2020'nin Ocak ayında yapılacak.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Bedelli askerlik kurası ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik başvuruları için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Başvuruların 145 binden fazla olması durumunda kuraya gidilecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak. Kura işlemi ise 2020'nin Ocak ayında yapılacak.

Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020'nin Mart ayından itibaren başlayacak. Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
  1. Bedelli askerlik
  2. Bedelli askerlik kurası ne zaman yapılacak?

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