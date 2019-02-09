Bedelli askerlik ile ilgili sıkça sorulan sorular | İstihkak listesi nedir?

Bedelli askerlik ile ilgili merak edilen sorular cevap bulmaya devam ediyor. Peki, istihkak listesi nedir Komutanların bedellilere bakışı nasıl? Telefonumu nasıl şarj ederim? Atış yapmak zorunlu mu? 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde 48 şehirdeki 92 birlikte gerçekleştirilmekte olan bedelli askerlik ile ilgili merak edilenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bedelli askerliğini Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugayı’nda tamamlayan TürkMedya Sosyal Medya Editörü Talip Kul bedelli askerliğe dair merak edilen soruları yanıtladı...

Bedelli askerlik ile ilgili sıkça sorulan sorular

Cep telefonu getirilebiliyor mu?

Askeri birliğe, belgede belirtilen “Sevk Tarihi” ile “Katılacağı Tarih” aralıklarında teslim olunabilirken, askerlik süresince karşılaşılacak onlarca sıranın ilki kışlaya girişte oluşturuluyor. İkili şekilde oluşturulan sıranın ilkinde, kışlaya cep telefonuyla girmek isteyenler için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin anlaşmalı olduğu operatörden sim kart satın alınıyor; ikinci sırayı ise sim kart almak istemeyenler oluşturuyor.

Yanınızda telefon ve ilaç gibi şeylerin olup olmadığının sorulmasının ardından valiz kontrolü başlıyor. İçeriye girdikten sonra ise bu kontrol yineleniyor.

Bedelli askerlikte hangi aşılar yapılıyor?

Gerekli aramaların ardından ise psikolojik tetkikler ve madde kullanımının tespiti için 1-2 dakikalık bir test yapılıyor. Psikoloji testinin ardından ise sağlık ve ön kayıt işlemleri için yeni bir sıra oluşturan askerlere tetanoz ve difteri aşıları yapılıyor. Ranzalar, tabldotlar ve bardakların tümü demir olmasından ve 150 kişilik bir koğuşa düşülme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı bu aşılar büyük önem arz ediyor.

Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk belgenize hangi birliğe ve tabura gideceğinize dair bir mühür vuruluyor. Hâlihazırda bir tabur ya da bölükten oluşan bir birliğe teslim olanları gideceği yer belliyken, tugay ya da tümenler içinde birçok tabur ve bölük barındırdığından, farklı bölgelerle de karşılaşılabiliyor.

Gönüllülük esası üzerine inşa edilen “Mehmetçik Sigortası” yaptırmak isteyenler 30 TL karşılığında bu güvenceye sahip olabiliyor, fakat “sigorta temsilcilerinin yanlış yönlendirmelerinin aksine” bu sigortayı yaptırmak zorunlu değil.

Bedelli askerlikte kamuflaj dağıtımı nasıl yapılıyor?

Ön kayıt ve sağlık işlemlerinin ardından ise “giydirme” aşaması için yeni kuyruklar oluşturuluyor. Asker arkadaşı edinmek için yeterince uzun vakit geçirilen bu “giydirme” işleminde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor.

Ayak numarası 42 olan biri için 43 numara bot tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Zira, bir daha değiştirme imkânı olmayan botlarınızın ayağınıza vurması durumunda birkaç gününüzü terlik istirahatiyle geçirmeniz gerekebilir.

Kamuflajların ise bedeninize göre değil, kilonuza göre verilmesi ise ortaya orantısız bir tablo çıkmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Sivil hayatta kısa boylu 80 kiloluk bir kişiyle uzun boylu 80 kiloluk bir kişiyi aynı ölçülerde bir kıyafet içinde görmek anormal karşılanabilecek bir durumken, askerlikte ise bu kare olağan bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada yapılması gereken, bedeninize uygun bir kiloda olduğunuzu söyleyerek aşağı yukarı kendinize uygun bir kıyafet edinmeye çalışmak olmalıdır.

Bedelli askerlikte askerlere neler veriliyor? İstihkak listesi nedir?

Bedelli askerlik süresince, bot ve kamuflajın yanı sıra askerlere el havlusu, banyo havlusu, bir adet pijama takımı, tıraş köpüğü, diş macunu, diş fırçası, iki çift çorap ve bir adet zinciriyle beraber isim yazılı künye veriliyor.

Yanınızda bütün bunları sığdırabileceğiniz bir valiziniz yoksa, taşımakta güçlük çekebilirsiniz. Özellikle başka bir kışlaya teslim olmak durumunda kalanlar da olabileceği için, bu anlamda tedbiri elden bırakmamakta fayda vardır.

Kamuflajların çalınmaması ya da değiştirilmemesi için ise, iç kısımlarında bulunan beyaz etiketlere isim ya da belirlediğiniz kod numaralarınızı not edebilirsiniz. Botlarınızın üstünde yazan seri numaralarını bir kenara not etmeniz de işinizi kolaylaştıracaktır.

Bedelli askerlikte arkadaşla birlikte kalınabilir mi?

Ön kayıt, sağlık ve giydirme işlemlerinin ardından koğuşlara geçilerek ilk içtima öncesinde kamuflajlar giyiliyor. Genellikle eksik askerler olduğu için içtimalar çok uzun zamanlar alabiliyor. İçtimanın ardından ise nevresim sırasına giriliyor. Nevresim alma işlemi esnasında ise koğuşlar ve yatak numaraları belirleniyor.

Kışlaya beraber teslim olduğunuz bir arkadaşınız varsa veya “giydirme” aşamasında kendinize arkadaş edindiyseniz ve bu arkadaşınızla aynı ranzada kalmak isterseniz, nevresim sırasını birlikte takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Menüde soğan varsa kesinlikle yiyin...

Sanılanın aksine, kışlada yemekler askerler tarafından değil, yemek şirketi tarafından yapılıp Mehmetçiklere teslim ediliyor. Bu da yemeklerin görece güzel olmasıyla sonuçlanıyor. Yemekhanenin tüm sorumluluğu sivil memurlarda olurken, yemekler hakkında herhangi bir olumsuzluk gözlenmesi durumunda komutanlar tutanak tutulmasını istiyor. Söz konusu tutanaklar doğrultusunda ilgili yemek şirketine ceza kesildiği için aksaklık yaşanmıyor.

Günün menüsünde balık ve soğan varsa, burun kıvırmadan soğanınızı yemenizi tavsiye ediyoruz. Aksi halde kalabalık koğuşlarda soğan kokusuna katlanmak durumunda kalabilirsiniz.

Tümü metal olan tabldot ve bardakların iyi yıkanmadığı gözlenirken, bu durum hijyen hassasiyeti olanlar için biraz sorun yaratabiliyor.

Kamuflaj dolaba sığıyor mu?

Dolaplar koğuşlara göre çeşitlilik gösterirken; kimisi küçük ve kilit tutmaya imkân tanımıyor, kimi ise daha sağlam ve kilit tutar cinsten olabiliyor. Kamuflajlar küçük dolaplara asılı bir şekilde koyulmaya müsait olmadığı için her seferinde katlayıp koymanız gerekiyor.

Askerlikte uyku düzeni nasıldır?

Birçok taburda 100 ila 150’nin altında kişinin kalacağı bir koğuş bulunmadığı için, sayı az da olsa çok da olsa, koğuşunuzda -en iyimser bakışla- horlayan biri bulunmaması mümkün görünmüyor. Uykuya dalma noktasında “ses ve ışık” gibi kırmızı çizgileri olanlara, bu düşüncelerini kışla dışında bırakmalarını tavsiye ediyoruz; aksi halde 21 gününüzü uykusuz şekilde geçirmeniz gerekebilir.

Gece yatış saatinden evvel bağırışlar ve gülüşmelerden oluşan gürültünün bir an bile eksik olmadığı koğuşlarda “İsim Şehir” gibi grup oyunlarına katılarak koğuş arkadaşlarınızla muhabbetinizi artırabilirsiniz.

Yatış saati 22:00 ila 22:30 arasında değişim gösterirken, gece içtiması yataklarda alınıyor. Kalk saati ise 06:30 olarak belirlenmesine rağmen tıraş, tuvalet ve lavabo sırası beklemek istemeyenlere biraz daha erken kalkmalarını tavsiye ediyoruz.

Askeriyede temizlik nasıl yapılıyor?

Çavuşun “Allah rahatlık versin” sözüyle biten günler, “Koğuş kalk” sesiyle başlıyor. Ortak kullanım alanlarını herkesin temizlemek zorunda olduğu kışlalarda, yatak numaralarına göre nöbetleşe iç mıntıka temizlik grupları oluşturuluyor.

Hijyen hassasiyeti olanların, tuvaletleri temizlemeleri gerekmese bile çöpleri ve izmaritleri temizlemeleri gerekeceğinden dolayı yanlarında tek kullanımlık lateks eldiven bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.

Koğuştan koğuşa değişiklik gösteren tuvalet konusunda, kapının kilit tutmamasından kirliliğe kadar birçok sorunla karşılaşılacaktır. İç çamaşırdan portakala kadar geniş bir yelpazeye sahip nesnelerin atıldığı, atılıyor olduğu ve atılacağı tuvaletlerin tıkanması sonucunda koğuşları su basabiliyor.

Sabah vakti mıntıka temizliğinin ardından tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı takviyesi yapılıyor. Sabunun bittiği pek gözlenmezken, tuvalet kağıdının yokluğu ise her an hissedilebiliyor.

Çoğu zaman temiz olduğu görülen banyoların kazanları mazotla çalışıyor ve her gün saat 18:00’den sonra sıcak suya erişim mümkün oluyor. Toplu bir yıkanma günü olmayan kışlada banyoların koğuş içinde mevcut olduğu görülürken, yatak numarası tek sayı olanlar tek günlerde, çift sayı olanlar ise çift günlerde duş alma imkânı buluyor.

Çizgiyi aşmayan sorun yaşamıyor

Laubali ve düzeni bozacak davranışların cezasız kalmadığı kışlalarda, çavuşundan albayına kadar tüm kademeler, bedelli askerlere karşı ellerinden gelen kolaylığı göstermeye çalışarak babacan bir tavır takınıyor.

Çizgiyi aşan askerlere ördek yürüyüşü ve şınav gibi hafif cezalar verilirken, çavuşlar bu durumu, “Eğitimde merhamet, vatana ihanettir.” sözüyle açıklıyor.

Askeriyedeki ankesörlü telefonlar

Bakımsız kalmış ankesörlü telefonlara güvenip yanınızda telefon götürmezseniz, sizi, çalışır durumda olan 5-6 ankesörlü telefonun önünde oluşan uzun kuyruklar karşılıyor.

İstirahati pes oynayarak geçirebilirsiniz

Kışla içinde bulunan kantinler sattıkları ürünlere göre farklılık gösteriyor. Bir kantin yalnızca bisküvi gibi ürünler satarken, bir diğer içecek, bir başkası ise askerî malzeme satabiliyor. Tostunuzu gazinodan, çayınızı ise içecek kantininden almanız gerekirken, her yerde göreceğiniz uzun kuyruklarla bu noktalarda da karşılaşıyorsunuz.

Kışlanın her yerinde gazlı içecek otomatı bulabileceğiniz gibi, çay ve kahve alabileceğiniz otomatlar da bulunuyor.

İstirahat saatlerinizi gazinoda langırt, bilardo ve PlayStation ile geçirebileceğiniz gibi, televizyondan spor kanalları, maçlar ve haberler arasından hangisinin izleneceği üzerine sürdürülen tartışmalarla da geçirebilirsiniz.

Sınavınız varsa ne yapacaksınız?

Askerlik sürecinizde hafta sonuna denk gelen sınavlarınız için izin alabilirsiniz, fakat hafta içine denk gelen bir sınavınız varsa, bunun için alacağınız izin askerliğinizin uzamasına sebep olabilir.

İç çamaşırı rengi önemli mi?

Kulaktan dolma bilgilerin aksine, kimse askerin iç çamaşırının ya da içliğinin rengine bakmıyor, fakat yeşil ve koyu tonlarda bir içlik giyilmesi, ortama daha uygun olacaktır tabii ki. Gömleğin altına kişiyi sıcak tutacak bir üst termal içlik ya da polar kazak giyilmesi, kış aylarında askerlik yapacaklar için hayat kurtarıcı olabilir.

Kantinden temin edilmesini tavsiye ettiğimiz boyunluk, bere ve eldiven görünür kıyafetler olduğu için, nizama önem veren komutanlar bunların tek tip olmasını, farklı renk tonlarındaki bere ve boyunlukların çıkarılmasını isteyebiliyor.

Kışlada namaz kılınabiliyor mu?

Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugayı özelinde, keyifli vakit geçirebileceğiniz spor aletlerinin yanı sıra voleybol, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor. Namaz kılmak için 30 kişilik bir mescidin bulunduğu kışlada, koğuşu mescide yakın olmayanlar namazlarını koğuş içinde de kılabiliyor.

Bedelli askerlik saç traşı

Askeriyeye teslim olmadan önce saçlarınızı 3 numaraya vurdurmak, sizi asıl mesleği berberlik olmayan biri tarafından tıraş edilmekten kurtaracaktır.

Bedelli askerlikte istirahat alınabiliyor mu?

Herhangi bir rahatsızlık yaşamanız durumunda iki güne kadar istirahat alabilirsiniz, fakat iki günden fazla istirahat almanız, güne gün olarak askerliğinizin uzamasıyla sonuçlanacaktır.

Çarşaflar değiştiriliyor mu?

Çarşaf ile yastık ve yorgan kılıfları her hafta belirlenen bir gün topluca değiştiriliyor.

Kışlada telefonlar nerede şarj edilir?

Koğuş girişlerinde bulunan prizli telefon kutularından telefonlarınızı şarj edebilirsiniz.

Askeriyede hangi bankanın kartı gerekiyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 80 liralık asker harçlığını Ziraat Bankası aracılığı ile yatırıyor. Mevcut Ziraat Bankası ATM kartınızı ya da IBAN numaranızı yanınızda bulundurmanız, sizi yeni hesap açma kuyruğundan kurtaracaktır.

Bedelli askerlikte atış yapmak zorunlu mu?

Bedelli askerlik sürecinde atış yapmak zorunlu değil. Atış yapacaklara G3 piyade tüfeği zimmetlenirken, zimmetsiz şekilde de atış yapılabiliyor. Son derece güvenli alanlarda ve komutanların gözetiminde yapılan atışlar “3 el” şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bedelli askerlikte hangi eğitimler veriliyor?

Bedelli askerlik yapacak vatandaşlara şınav, tüfeksiz hareketler, uygun adım ve tören adım yürüyüşün yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ses, ışık ve çöp disiplini eğitimi ve Kızılay tarafından ilk yardım eğitimi veriliyor.

Ranzanın altı mı iyi, üstü mü?

Ranzaların her iki katının da kendilerine has avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Alt kat sizi tavandaki mavi ışığın gözünüze girmesinden korurken, üst katla arasındaki yakın mesafe rahatsızlık verebilir. Üst kat ise size ferahlık verebilmesinin yanında gözünüze vuran mavi ışık dezavantajını taşıyor.

Bedelli askerlik ile ilgili son notlar

Eğer doğum gününüz eğitim yaptığınız bir güne denk gelirse ve başınızda sevdiğiniz bir çavuş varsa, isminizi “İyi ki doğdun Talip Kul” gibi marş şeklinde okutabilirsiniz.

Kahvaltıda eğer çatal kullanmanız çok zaruri değilse ellerinizi temizce yıkayıp yemeğinizi elle yemeniz hijyen açısından daha sağlıklı bir sonuç verecektir.

Tıraş olurken bıçağı lavabonun içine vurmaktansa su altına tutarak temizleyin. Sizden önce orayı birçok insanın kullandığını ve lavabonun mikrop yuvasına dönüştüğünü unutmayın.

Size teslim edilen kamuflaj ve botlar, teslim alındıktan sonra elden geçirilerek Somali ordusuna hibe edilecek. Bu nedenle söz konusu ekipmanları güzel kullanmaya özen gösterin.