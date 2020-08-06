Bedelli askerlik için işten ayrılanlar tazminat alabilir mi?

Zorunlu askerliği er ve erbaşlar için 6 aya indiren yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Bundan sonra bedelli askerlik için her defasında ayrı kanun çıkartılması gerekmeyecek. Her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde, isteyen bedelli askerlik yapacak. Yeni kanunda bedelli askerlik yapanların iş yeri, kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz ya da aylıksız izinli sayılacağına dair istisnai bir hüküm konulmadı. Bu nedenle, bedelli askerlik yapanların iki tercih hakkı olacak. İsteyen askere giderken iş akdini feshedecek, isteyen askerlik dönüşü işine devam edebilecek. 1475 sayılı eski iş kanununun halen yürürlükte olan 14. Madde'sine göre işçinin iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek husus işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılıp ayrılmadığıdır. Bedelli askerlik uygulamasında, işçi 1 gün bile olsa askere alınıyorsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bunun dışındaki sadece birliğe dekont götürülerek bedelli askerlik yapan işçiler kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Bedelli askerlik yapacak işçilerin kıdem ücretsiz izin kullanabilir mi?

Zira 7179 sayılı kanunda da bedelli askerlik yapan işçilerin kıdem tazminatı ve ücretsiz izin gibi haklarına herhangi bir atıfta bulunulmadığından, kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı kanunun yürürlükteki 14. Madde'si doğrudan uygulanabilir. Bu kapsamda 7179 sayılı kanunun bedelli askerliği düzenleyen 9. Madde'sinde işçilerin bedelli askerlik sebebiyle işten ayrılmaları halinde ücretsiz izinli sayılacaklarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması karşısında; bedelli askerlik için işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanacakları söylenebilir. Zira 7179 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte aksi görüşün (bedelli askerlik için işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanamayacakları) yasal bir dayanağı da kalmamıştır.