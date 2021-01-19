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Eğitim Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman belli olacak?
Eğitim

Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri için gözler MSB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 2020 aralık ayında tamamlanan bedelli askerlik başvuruları sonrası 2021 şubat celplerinin açıklanacağı tarih gündeme geldi. Bedelli askerlik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? soruları merak kazandı. İşte MSB ASAL ile bedelli askerlik yerleri sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama!

Yeniakit Publisher
2021-01-19 23:03:00 -
Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman belli olacak?

Adaylar bedelli askerlik başvuru sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Zira, bedelli askerlik sonuçları ile celp ve sevk tarihleri belli olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, MSB ve e-Devlet ekranı ile bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama!

Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek. Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

Başvurular E-Devlet sisteminden yapılıyor

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

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