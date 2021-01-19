Adaylar bedelli askerlik başvuru sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Zira, bedelli askerlik sonuçları ile celp ve sevk tarihleri belli olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, MSB ve e-Devlet ekranı ile bedelli askerlik sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama!

Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek. Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

Başvurular E-Devlet sisteminden yapılıyor

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.