0553 313 94 23

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak son dakika 2019 bedelli ücreti ne kadar?

Yeni askerlik yasasının yasalaşmasıyla birlikte 6 ayını dolduran silah altındaki binlerce asker erken terhis olmanın sevincini yaşamıştı. Erken terhis olan askerlerin sevincinin aynısını yaşamak isteyen ve bedelli askerlikten yararlanacaklar ise bedelli askerlik başvurusunun ne zaman başlayacağını ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre, bedelli askerlik başvuru tarihi ile bedelli askerlik bedeli belli oldu. Bedellide başvuru tarihi belli oldu mu, bedelli askerlik kura tarihi ne zaman? İşte 2019 yılı bedelli askerlik ücreti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak son dakika 2019 bedelli ücreti ne kadar?

Yeni askerlik yasasının yasalaşmasıyla birlikte 6 ayını dolduran silah altındaki binlerce asker erken terhis olmanın sevincini yaşamıştı. Erken terhis olan askerlerin sevincinin aynısını yaşamak isteyen ve bedelli askerlikten yararlanacaklar ise bedelli askerlik başvurusunun ne zaman başlayacağını ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre, bedelli askerlik başvuru tarihi ile bedelli askerlik bedeli belli oldu.

Bedelli askerlik bekleyen binlerce gence son dakika Haberi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak. Son dakika haberine göre, 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56
  1. 2019 yılı bedelli askerlik ücreti.
  2. Son dakika haberine göre
  3. bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman
  4. bedelli askerlik ücreti ne kadar
  5. bedelli askerlik bedeli ne kadar
  6. son dakika bedelli askerlik haberi
  7. Bedellide başvuru tarihi belli oldu mu
  8. bedelli askerlik kura tarihi ne zaman?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boks ve kick boks öğrenmek isterken, bir ömür sakat kalmayın
    1. Boks ve kick boks öğrenmek isterken,..
    2. Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan..
    3. Daire fiyatına tespih
    4. TOKİ satışları toki başvuruları TOKİ..
    5. Fırıncılardan maya şirketlerine zam..
    6. Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini..
    7. Yemek sipariş edip, kuryeleri gasp..
    8. Doğan : Halkla bağımız hiçbir zaman..
    9. MSB, asker alma konusunda yapılacak..
    10. Süper Lig'de Arda Turan bombası!
    11. İHA’nın 15 Temmuz sergisi Yıldırım..
    12. Bileziğini satıp aldı, şimdi paraya..
    13. Dünya dalış dekortmeni Ercümen’den..
    14. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    15. Aksaray Ticaret Borsasında 15 Temmuz..
    16. Minikler hem binicilik sporunu..
    17. Didim, balık çiftliklerine karşı tek..
    18. Buz pateni pisti yeniden ihaleye..
    19. Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın..
    20. Erdoğan destek vermişti! Ağaç Dikme..
    21. Bu bitkiyi kullanırsanız beyniniz..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu..
    23. Diyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı..
    24. Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki..
    25. Cimbom eski Beşiktaşlıya talip oldu!
    26. Oturarak Voleybol Avrupa..
    27. Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına..
    28. Geleceğin astronomları Eyüpsultan’da..
    29. Kayserispor, laktat testinden geçti
    30. Canpolat havuzları inceledi
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum