Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak son dakika 2019 bedelli ücreti ne kadar?

Yeni askerlik yasasının yasalaşmasıyla birlikte 6 ayını dolduran silah altındaki binlerce asker erken terhis olmanın sevincini yaşamıştı. Erken terhis olan askerlerin sevincinin aynısını yaşamak isteyen ve bedelli askerlikten yararlanacaklar ise bedelli askerlik başvurusunun ne zaman başlayacağını ve bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre, bedelli askerlik başvuru tarihi ile bedelli askerlik bedeli belli oldu.

Bedelli askerlik bekleyen binlerce gence son dakika Haberi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak. Son dakika haberine göre, 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.