Bedelli askerliğe gelecek zam hesaplandı! 219 bin lira olması bekleniyor

Bedelli askerlik için zam kapıda....

2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz yılın başında bazı düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda da 2023 yılında bedelli askerlik ücreti yılın ilk dönemi için 104 bin 84 TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında gelen zam sonrası da 122 bin 351 TL’ye yükseltildi. 2024 itibarıyla şu an ise bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira olarak uygulanıyor.

Yeni bir zam daha...

Bedelli askerliğe zam, memur maaşlarına yapılan zam oranından sonra yeniden değerlendiriliyor.

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Bu nedenle 2024'ün Temmuz ayında bu ücrete de enflasyon oranı kadar zam gelecek.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve beklentilere paralel olarak bedeli ücretinin de 219 bin 167 liraya çıkması bekleniyor.

Şu an 182 bin 608 lira olan bedelli askerlik ücretinin artmasının ardından ise 6 ay içerisinde bedelli askerliğe başvurmayanların ödeyeceği farkın 36 bin 558 lira olacağı değerlendiriliyor.

Tabii tüm bu gelişmeler temmuz ayında daha da netleşecek ancak ortak kanaat askerlik bedelinin zamlanarak artması doğrultusunda.