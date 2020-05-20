  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?
için kalan
Spor

Bedavaya geliyor! Beşiktaş'tan Bryan Linssen atağı

Sağ kanada takviye yapacak olan Beşiktaş, Vitesse'de sözleşmesi sona erecek olan Bryan Linssen'i gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:48:00 -
Bedavaya geliyor! Beşiktaş'tan Bryan Linssen atağı

Gelecek sezon planlamasında pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Bedavaya geliyor

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda’nın Vitesse takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Bryan Linssen’le anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi’nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurdu.

Piyasa değeri 2.4 milyon euro olan Linssen’in Beşiktaş’tan imza parası almayacağı da öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da görüşü alınarak transfer süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi.

Vitesse’de toplam 113 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı