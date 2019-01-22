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Bedava olduğunu duyan oraya koştu! Kuyruğun sonu görünmüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında en az 5 plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

22 Ocak 2019 Salı 19:02
Bedava olduğunu duyan oraya koştu! Kuyruğun sonu görünmüyor

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında "pilotbölge" seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, en az 5 plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyasıyla vatandaşlarda çevre koruma bilinci oluşturuluyor.

Kampanya kapsamında Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konuldu, plastik şişe getirenlere bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü etkinlikte 500 bez çanta dağıtıldığını ve 11 bin 500 plastik şişe toplandığını anlattı.

Amacımız bilinç uyandırmak

İnsanların çok sayıda plastik şişe getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Amacımız sadece bez çanta dağıtmak değil, vatandaşlarımızda bilinç uyandırmak. Bir amcamız bütün mahalleleri dolaşıp sadece çanta almak için değil, çevreye olan hassasiyetini göstermek için yüklü miktarda plastik şişe toplamış. Geri dönüşüm firmasına bunları ileteceğiz." diye konuştu.

Dağıtımlar devam edecek

Safranbolu pilot bölge olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk ekibin geldiğini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu'nun her noktasını geziyorlar. Raporunu oluşturuyorlar, atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve ayrıştırma merkezleriyle ilgili planlamamızı yapıyoruz. Safranbolu her zamanki öncülüğüne hem bez çantada hem de sıfır atıkta bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki hafta başka yerde bu dağıtımı tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

alışmalara devam edeceğiz"

Esnaf Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, büyük firma ve marketlerden destek beklediklerini söyleyen Ürkmezer, "Vatandaşın çevre bilincini, çevreye olan katkısını, korumacılık yaklaşımını geliştirmesi anlamında bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. Amaç sadece çanta dağıtmak değil, vatandaşın çevre bilincini sağlamak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:02
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  7. Fatih Ürkmezer
  8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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