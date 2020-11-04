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Teknoloji Bedava domain alma siteleri
Teknoloji

Bedava domain alma siteleri

Domain al | Web sitesi açacak olanlar domain adresini nereden nasıl kaç liraya almaları gerektiğini araştırıyor. Peki, domain nedir? | Domain fiyatı | Domain kaç liraya alınır? | Domain kaç yıllık alınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:23:00 -
Bedava domain alma siteleri

Domain ücreti güncel | Web sitesi açmak isteyenler öncelikle alan adı almalıdır. Alan adı söz konusu siteye ulaşmayı kolaylaştırır. Peki, domain nedir? | Domain kaç lira? | Bedava domain al

Domain nedir? Alan adı nedir?

Domain bir diğer adıyla alan adı bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir kullanıcısı söz konusu siteye sadece IP adresiyle ulaşabilir.

Bedava domain alma siteleri

Domain alındıktan sonra web siteniz için hosting yani barındırma hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmetler ücretlidir. Domain ücreti ortalama 40 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Alan adını en az 1 yıl en çok 10 yıl için alabilirsiniz. Süre bittiğinde ücretini ödeyerek alan adınızın süresini uzatabilirsiniz. Ülkemizde ve dünyada pek çok alan adı sitesi bulunuyor.  Söz konusu bu sitelerden birinden domain hizmeti alabilirsiniz. Domain alacağınız siteyi internetten araştırıp kullanıcı yorumlarına göre tercih edebilirsiniz. Ayrıca söz konusu bu sitelerden domain sorgulama işlemlerini ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

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