Beceriksizliği gizleyemediler! İmamoğlu'nun raporunda bomba itiraf

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İstanbul'da büyük vaatlerle göreve gelen ancak geldiği günden bu güne kadar İstanbullulara neredeyse hiçbir hizmet sağlayamayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlık göstergesi İSKİ 2020 faaliyet raporuyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Planlanan yüzde 35 yapılan 0

İstanbul'a hizmet yerine sürekli merkezi yönetimin iç ve dış politikası üzerine konuşmalar yapan Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin kurulmasında da başarısızlığı İSKİ raporuyla ortaya çıktı. İSKİ raporlarında CHP'li İmamoğlu yönetiminin 2020 yılı için Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin yüzde 35'ini yapmayı planladığı ancak projeye başlanamadığı tespit edildi. Öte yandan raporda sistemin kurulamamasının sebebi ise ödenek yetersizliği olarak yazıldı. Ancak İmamoğlu bu hizmetin yapılamamasını ödenek yetersizliğine bağladığı 2020 yılının Haziran ayında Londra'da düzenlenen bir müzayedede Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet tablosunu 7.9 milyon liraya satın aldı.

Haliç'in temizliğinde sapma oranı yüzde 91,58

İstanbul'un diğer sorunları ve Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin yapılmasında başarısız olan İmamoğlu'nun Haliç'in temizlenmesinde de başarız olduğu yine yayınlanan İSKİ raporunda belli oldu. İmamoğlu yönetiminin 2020 yılında Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştıran Çamur Miktarı'nı 50 bin 700 ton çamur olarak temizlemesinin hedeflendiği ancak çıkarılan çamur miktarının sadece 4 ton 268 kilogram olduğu, projedeki başarısızlık oranının yüzde 91,58 olduğu belirtildi.