Bebeklere yoğurt nasıl yapılmalıdır?

Bu ek besinlerden biri olan "yoğurt" ise içerdiği protein ve probiyotikler sebebiyle bebeklerin beslenmesinde önemlidir. Ayrıca kalsiyum içerdiğinden, hem yetişkinlerin hem de bebeklerin kemik oluşumu ve gelişimi için faydalı olan yoğurt beslenmede sıkça yer almalıdır. Ancak bebeğinize yoğurt verirken uymanız gereken bazı hususlar mevcuttur.

MALZEMELER

100 ml süt

1 çay kaşığı yoğurt mayası

YAPILIŞI:

Süt 36 derece civarına gelene kadar ısıtılır ve cam kavanoza alınır. Bunu serçe parmağınızın dayanabileceği sıcaklık olarak da ölçebilirsiniz. Daha sonra maya iki kaşık süt ile birlikte kavanozdaki süte katılarak yavaşça karıştırılır ve kapağı kapatılıp bir örtüye sarılarak hareket ettirmeden sıcak bir ortamda 4-5 saat bekletilir. Sonra da 2-3 saat buzdolabında dinlendirilir.

NOT: Eğer bebeğiniz 1 yaşından küçük ise inek sütü önerilmediğinden, 100 ml hazırlamış devam sütü kullanınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.