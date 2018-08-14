Bebeklere uyku eğitimi vermek neden önemlidir?

Bebeklere uyku eğitimi, diğer tüm gelişim destekleyici eğitimler gibi belli bir ay veya yaş döneminden sonra verilebilir. Yeni doğan bebeğinizin uyku düzeni onun dış dünyaya alışmasını sağlayacak şekilde refleks bir yapıyla ortaya çıkmaktadır. Sizin davranışlarınız uyku düzeninin temelini oluşturacak özellikler içermektedir. Gece uykularının uzadığı dönemlerde ve gece-gündüz kavramının bebek tarafından algılandığı zamanlarda gece emzirmelerinde bebekle konuşmadan ve onunla oyun oynamadan emzirmeniz önerilmektedir. Bebeklere uygulanacak olan uyku eğitimi yöntemleri onun yaş ve algı durumuna uygun olmalıdır. Aksi durumda bebek uyku düzeni kazanamayacağı gibi, uyuması gereken saatleri bilmesine rağmen uyumamak için kendini zorlamaya başlar.

UYKUNUN SÜRESİ KADAR KALİTESİ DE ÖNEMLİDİR

Uyku eğitiminin asıl amacı kaliteli ve sağlıklı bir uykuyla bebeğin gelişim sürecinin desteklenmesidir. Çok uyumasına rağmen bebek hala huzursuz ise uyuduğu süreçte bebek rahat, huzurlu ya da mutlu değil demektir. Anne karnında sürekli uyku halinde olan bebek, doğduğu ilk aylarda yaklaşık 20-22 saat uyuyarak anne karnındaki alışkanlığını devam ettirmektedir. Aylar ilerledikçe ve bebek dış dünyaya alışıp algıları açılmaya başladıkça, ağlatmadan uyku eğitimi yöntemlerine olumlu cevap verebilecektir.6 aydan sonra 12-14 saatlik bir uyku düzenine geçen bebeklerinizin gündüz uykusunun 2 saatten fazla olmamasına ve akşam yatma saatine yakın olmamasına özen göstermelisiniz. Gündüz çok uyuyan bebeklerin gece uykuları daha kısa sürecektir. Ayrıca gece uykuları olması gereken kalitede olmayacağı için gelişimi destekleyici özellik taşımayacaktır.

UYKU DÜZENİ İÇİN GEREKLİ ORTAM SAĞLANMALIDIR

Bebeğinizin iki yaşından itibaren düzenli uyku saatlerine sahip olması gerekmektedir. Bu yaş döneminden önce verilmeye çalışılan zorlayıcı uyku eğitimi zararları yararından daha fazla olacaktır. Eğitim sürecinde kesinlikle çocuklar zorlanmamalıdır. Onun rahatlayacağı en uygun ortam hazır hale getirildikten sonra uyku eğitimi programları uygulanabilir. Ortamın sıcaklığının fazla olması, yatağın çok sert ya da çok yumuşak olması, yemek yedikten hemen sonra uyutulmaya çalışılması, ortamın sesli olması gibi etmenler uyku eğitimi sürecini olumsuz etkileyecektir. Yetişkinlerin uykuya geçiş zamanlarında nasıl sessizliğe, huzura ve karanlığa ihtiyaç duyuyorsa çocuklar da uyuyacağı zaman odası, onun huzuru ve konforu düşünülerek uyku zamanına hazır hale getirilmelidir.

KONUYLA İLGİLİ DOKTORUNUZA DANIŞMAKTA FAYDA VAR

Odası ve ortamı uyku için hazır hale getirilen bebeklerde uyku alışkanlığı için giderek alan süreçlerde besleme, yavaş yavaş uzaklaşarak odada yalnız kalabileceği telkini verme uyku alışkanlığı yöntemlerinin öncelikli aşamalarıdır. Özellikle uyku eğitimi 2 yaş çocuklarına verilirken tutarlı ve sabırlı olunmalıdır. Çocuğun inatlaşarak kendi istediğini yapmasına olanak verilmeden sabırlı bir şekilde odada kendi başına uyuması için ona gerekli açıklamalar yapılmalı, eğitimin devam ettiği günlerde aynı tutarlılık devam ettirilmelidir.

Konuyla ilgili doğru ve bilinçli hareket edebilmek için alanında uzman doktor görüşünden destek alınması bu süreçte ebeveynlerin de daha kolay şekilde uyku eğitimi sürecini tamamlamalarına yardımcı olacaktır.