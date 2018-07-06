Bebeklerde uyku düzenini sağlamanın yolları

-Bebekler uyumaya zorlanmamalıdır. Çünkü bebekler bir şeyi yapmaya zorlandıklarında kendilerini mutsuz ve huzursuz hissederler. Bu yüzden zorlama ile sonuç almak çok zordur. Bebekleri normal saatlerde uyumaya alıştırmak için ailelerin olaya sabırla yaklaşması gerekmektedir.

-Bebeklerin mümkün olduğunca gündüzleri uyanık kalmaları sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için gün içerisinde sürekli olarak dış dünyayı göstermek faydalı olacaktır. Güzel havalarda bebeği dışarı çıkararak gündüzleri uyumadan kalması, dış dünyayı keşfetmesi için faydalı olacaktır.

-Bebeklerin gece güzel bir şekilde uyumaları için gece herhangi bir nedenden dolayı uyanmaları engellenmeye çalışılmalıdır. Böylelikle gündüzleri de uyuma isteği az olacaktır.

-Bebeklerin gece uyanmlarını engellemek için tok karnına yattığından emin olmak gerekmektedir. Ayrıca yatmadan önce ılık bir banyo aldırılması da bebeğin rahat bir uyku geçirmesine yardımcı olan faktörler arasındadır.

-Bebeklere pijana giydirmek, yatarken ninni söylemek bebeğin uyuma eylemine daha güvenli yaklaşmasına yardımcı olmaktadır. O yüzden bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir.

-Bebekler belli bir zamandan sonra kendi odalarında uyumaya alıştırılmaları da uyku düzeni açısından faydalı olabilmektedir.

-Uykusu gelmeye başladığı zamanlar hareketleri kontrol edilerek belirlenmelidir. Uykusunun geldiği saatlerde uyumasını sağlamak işleri kolaylaştıracaktır.

-Ebeveynler zaman içerisinde bebeğin hangi saatlerde uyuyup, hangi saatlerde kalktığını anlayacaktır. Fakat bu zaman aralıkları ailelerin değil bebeğin doğal saatleri olmalıdır. Bu uygulamalar neticesinde bebek bir süre sonra nomal uyku düzenini yakalayacaktır.

-Ailelerin sadece zorlamadan sabırlı olmaları gerekmektedir.

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