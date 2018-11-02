0553 313 94 23
impression

Bebeklerde pamukçuk görülme nedenleri nelerdir?

Pamukçuk nedir? Bebeklerde pamukçuk neden olur? Tedavisi nasıl olur?

02 Kasım 2018 Cuma 23:32
Bebeklerde pamukçuk görülme nedenleri nelerdir?

Ağız içi iltihabı olarak bilinen bu hastalık türü doğumun ilk haftasında kendini belli etmeye başlar. Yeni doğan bebeklerin ve ailelerin büyük sorunlarından bir tanesidir.

PAMUKÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinin huzursuz olması,

Emmek istememesi,

Memeyi ağzına almaması,

Biberonla süt veriliyorsa biberonu almak istememesi,

Emme ve yutma güçlüğü,

Bebeğinin diline, damağına süt değdiğinde çok ağlaması.

Çok nadir de olsa ateş.

BEBEKLERDE PAMUKÇUK NEDEN OLUR?

Bebeklerde pamukçuk oluşumun nedenleri şunlardır:

Anne hamilelik esnasında, doğumdan az bir zaman önce ya da doğum anında vajinal mantar enfeksiyonu geçirmiş ve normal doğum yapmışsa, doğan bebeklerde pamukçuk görülme ihtimali çok yüksektir. Çünkü enfeksiyon, doğum anında anneden bebeğe geçer.

Annenin antibiyotik kullanımı fazla ise ve doğumdan sonra bebek antibiyotik almışsa,

Annenin aşırı tatlı tüketmesi ya da şeker hastası olması,

Bebeğinizi biberonla besliyorsanız biberon ve biberon ucunun temiz olmasına çok dikkat edin. Bunun için belli aralıklarla biberon ve uçlarını kaynatılmış sıcak su ile temizlemeli ve biberon uçlarını belli periyotlarda yenilemenizde hijyen açısından önemlidir.

Bebek emzik kullanıyorsa, yine aynı şekilde kaynatılmış sıcak su ile emziği sık sık temizleyin.

PAMUKÇUK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doktorunuz bebeğinize veya çocuğunuza pamukçuk teşhisi koymuşsa, beslenmesinden hemen önce verilmesi için bir ağız damlası verebilir. Çocuğunuz 2 yaşından büyükse ağız pastili de verebilir. Eğer emziren bir anne iseniz, size mantar önleyici bir krem verebilir.

Tedavi için evde yapabilecekleriniz de şunlardır;

Ağız içindeki beyazlığın pamukçuk olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için temiz bir bezle bebeğin ağız içini silin. Lekeler çıkmıyor ve bastırıldığında acı veriyorsa büyük ihtimalle pamukçuktur.

Pamukçuğun ağız içinde fazlaca yayılması nedeniyle bebeğinizde yutkunma güçlüğü ve isteksizlik oluşursa yenmesi kolay (çorba) yiyecekler verin. Mayalı ve şekerli yiyecekleri asla vermeyin.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P'den 'ABD' değerlendirmesi
    1. S&P'den 'ABD' değerlendirmesi
    2. Japonya'da esrarengiz tabiat olayı!..
    3. Skandal ifadeler sonrası ABD, Suudi..
    4. Rusya ve Küba'dan ABD'ye çağrı: Kararı..
    5. Maçtan sonra 3 kırmızı 1 sarı kart..
    6. Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk..
    7. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    8. Evde lahmacun nasıl yapılır?
    9. Şaşılık nedir?
    10. Nane yağının faydaları
    11. Bebeklerde pamukçuk görülme nedenleri..
    12. Göbek fıtığına dikkat!
    13. Göz iltihabı bulaşıcı mı?
    14. Kahpe teröristler yurda gaz bombası attı
    15. E vitamini eksikliğinin yol açtığı..
    16. Abdülhamid Han'ın güvenini kazanan..
    17. Dev derbide bir taraftar hayatını..
    18. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    19. Trileçe tarifi
    20. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık