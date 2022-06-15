Bebeklerde kırmızı döküntü: Yenidoğan bebekte kırmızı döküntü neden olur ve nasıl geçer?

Yenidoğan döneminden itibaren bebeklerde çeşitli dermatolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi bebeklerin cildinin yetişkinlere kıyasla çok daha hassas olmasıdır. Kızarıklık ve kabarma şeklinde olan semptomlar anneleri zaman zaman endişeye düşürse de çoğunlukla endişelenecek bir durum yoktur. Bebeklerde kızarıklık ve kabarma sıkça görülebilen bir durumdur. Bebeklerde sinek ısırığı, bebeklerde kızarıklık ve kabarma gibi yaygın cilt sorunları hakkında bilgi sahibi olmak, bebeğinizin sağlığını tehdit edecek sorunlara karşı önlem almanızı sağlar.

Bebeklerde kırmızı döküntü görülmesi bir tür cilt rahatsızlığı olarak ifade edilebilmektedir. Bebeklerin ciltlerinde görülen kırmızı döküntünün oldukça sık rastlanılan bir durum olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. Bilimsel olarak ise bebeklerde görülen kırmızı döküntülerin bebeklerin ciltlerinin metürasyonlarını tamamlamalarından kaynaklı olduğu ifade edilebilir. Üstelik bebeklerin ciltlerinde meydana gelen kırmızı döküntülerin farklı nedenlerden kaynaklı olarak oluşabildiğini söylemek de mümkün olabilmektedir.

Bebeklerde Kızarıklık ve Kabarma Neden Olur?

Yenidoğan döneminden itibaren bebeklerde çeşitli dermatolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi bebeklerin cildinin yetişkinlere kıyasla çok daha hassas olmasıdır. Kızarıklık ve kabarma şeklinde olan semptomlar anneleri zaman zaman endişeye düşürse de çoğunlukla endişelenecek bir durum yoktur. Bebeklerde kızarıklık ve kabarma sıkça görülebilen bir durumdur.

Cilt Kuruluğu

Bebek cildinde kızarıklık ve kabarmanın en sık görülen sebebi cilt kuruluğudur. Bebek cildinin nem tutma kapasitesi oldukça azdır. Nemsiz kalan cilt yüzeyinde kızarıklık ve kabarma görülmesi oldukça normal bir durumdur. Bu durumda bebeğinizin cildi onarıcı ve yatıştırıcı bir bakım rutinine ihtiyaç duymaktadır. İçeriği temiz ürünlerle doğru hijyen ve bakım rutini uygulandığında kuruluğa bağlı ortaya çıkan dermatolojik semptomlar kısa bir süre içinde tedaviye gerek olmadan gerileyecektir.

Sıcak Döküntüsü (İsilik)

Bebeklerde cilt kızarıklıkları ve kabarmanın bir başka sebebi ise genellikle isilik olarak adlandırılan sıcak döküntüsüdür. Özellikle yaz aylarında görülen sıcak döküntüsü ter bezlerinin tıkanması sonucu meydana gelir. Bu durum sıcak havalarda bebeklerin olması gerekenden daha kalın giydirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sıcak döküntüsünün oluşmaması için bebek cildinin nefes alabileceği ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli ve bebeklerin bezleri sık sık değiştirilmelidir. İsilik belirtileri çoğunlukla bu bakım önerileriyle kendiliğinden geçmektedir.

Pişik

Tıbbi adı amonyak dermatiti olan pişik, bebeklerde çok sık görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Bebeğinizin cildinde pişiğe bağlı ortaya çıkan kızarıklıklar ve kabarmalar genellikle bebek bezinin cilde sürtünmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum çoğu zaman cildi tahriş ederek çeşitli döküntülere sebep olmaktadır. Pişiğin bir diğer sebebi ise bebek dışkısında yer alan çeşitli bakterilerdir. Bebeğinizin cildini temiz ve kuru tutarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Bebek kıyafetlerinin yoğun kimyasal içeren deterjanlara maruz kalması da pişik riskini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bebeğinizin kıyafetlerini hassas cilt yapısına uygun ürünlerle temizlemelisiniz.

Ürtiker (Kurdeşen)

Bebeklerde en sık karşılaşılan dermatolojik sorunlar arasında besin ve ilaç alerjisinin sebep olduğu Ürtiker (Kurdeşen) bulunmaktadır. Ciltte çoğunlukla kabartılı ve kırmızı lekeler olarak görülen Ürtiker, vücudun her yerinde çıkabilir. Semptomlar kısa bir süre içinde ortaya çıkar ve ardından hemen kaybolabilir. Ürtikere neden olabilecek potansiyel alerjenlerin tespit edilerek, bebeklerin bu alerjenlerden uzak tutulması tedavinin en önemli aşamasıdır. Eğer ürtikerin bir ilaçtan kaynaklandığı düşünülüyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Ürtikerin devam etmesi halinde doktorunuz alerjik reaksiyonların ortadan kalkması için ilaç tedavisine başlayacaktır.

Yenidoğan Bebeklerde Kızarıklık Nasıl Geçer?

Bebeklerin anne karnındaki korunaklı ortamından dış dünyaya geçişinde, cilt mikrobiyolojik yönden dış etkenlere açık duruma gelmektedir. Bu duruma bağlı olarak ortaya çeşitli dermatolojik sorunlar çıkmaktadır. Yeni doğan bebeklerde kızarıklıkların geçmesi için;

Bebeklerin cildi alerjen içermeyen bir nemlendirici ile düzenli olarak nemlendirilmelidir.

Bebeklerin cildini tahriş edebilecek ürünler kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Bebek kıyafetlerini yoğun kimyasal içeren ürünlerle yıkamamaya özen gösterilmelidir.

Bebekler güneşin zararlı etkilerinden mutlaka korunmalıdır. Bebeklerin hassas cildine uygun güneş koruyucu losyon kullanılmalıdır.

Sıcak havalarda bebeklere ince ve pamuklu kıyafetler giydirilmelidir.

Bebeklerin bezi sık sık değiştirilmeli ve ciltlerinin temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır.