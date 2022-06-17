Bebeklerde kalça çıkığı nasıl anlaşılır?

Kalça Çıkığı Nedir?

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kalça ekleminin düzgün gelişmemesi sonucu kalça çıkığı durumu oluşur. Kalça ile uyluk kemiğinin birleştiği kısım top şeklindedir ve kalça kemiğindeki yuva da uyluk kemiğinin buraya oturması için yuvarlak bir yuvaya sahiptir. Uyluk kemiği kalça kemiğindeki bu yuvaya oturarak soket eklemi adı verilen eklemi oluşturur. Kalça çıkığı olduğu durumlarda bu eklemin soket kısmı çok sığdır ve uyluk kemiğinin başı sıkıca yerine oturamaz. İşte bu duruma kalça çıkığı denmektedir.

Bebeklerde kalça çıkığına tam olarak neyin ya da nelerin sebep olduğu tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak kalça çıkığı riskini artıran bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar; ailede kalça çıkığı öyküsü olması, ters doğum, kundak yapılması ve rahimdeki düşük amniyon seviyeleri olarak sıralanabilir. Genellikle ilk hamileliklerde kalça çıkığı görülme olasılığı daha fazla olmaktadır. Bunun nedeni ise rahmin henüz tam gevşeyememesinden dolayı bebeğe baskı uygulayarak kalça çıkığı riskini tetiklemesidir.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde kalça çıkığı olması durumunda oturma, emekleme gibi fonksiyonlarını tam yerine getirememe, yürüyen bebekte aksama, kalça eklemi hareket ettirildiğinde ses çıkması ve iki bacak arasında uzunluk farkı olması gibi belirtiler görülebileceği gibi herhangi bir belirti olmaması da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle düzenli doktor kontrolleri yapılarak erken tanı konulması sağlanmalıdır. Kalça çıkığı tedavi edilmediği durumlarda genç yaşlarda kalçada başlayan ağrı, yürüme bozukluğu, topallayarak yürüme, eklem hareketlerinde kalıcı kısıtlılık gibi bozukluklara neden olabilir.

Kalça Çıkığı Tadavisi Nasıl Yapılır?

Bebeklerde kalça sorunu şayet erken dönemde teşhis edilmişse ameliyatsız olarak tedavi yapılır. İlk 6 ayda basit önlemlerle özellikle kumaş atel ile kalça çıkığı tedavisi mümkündür. İlk 6 ayda tedavi yapılması durumunda başarı oranı %100’e yakın olmaktadır. 6 aydan büyük bebeklerde ve atelin işe yaramadığı durumlarda ise cerrahi işlemle çıkık olan uyluk kemiği başı yerine yerleştirilip, sonrasında da alçıya alınarak tedavi gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası hasta takibe alınır, olumsuz durum söz konusu olduğunda tekrar müdahale edilir.

Bebeklerde kalça çıkığı egzersizleri - Kalça çıkığına ne iyi gelir?

Erken dönemde teşhis edilen vakalarda tedavi ameliyatsız yapılır. İlk 6 ayda sadece atel ve basit bazı önlemlerle kalça çıkığının tedavisi mümkündür. 6 aydan büyük bebeklerde ise genel anestezi altında cerrahi işlemle çıkık femur başının yerine yerleştirilmesi gerekir. Sonrasında da alçı uygulaması yapılır.

Bebeklerde kalça gelişimi ne zaman tamamlanır?

Bebeklerde kalça gelişiminde meydana gelen bazı sorunlar neticesinde kalça çıkığı sorunu ile karşılaşılabilmektedir. Kalça çıkığı olması durumunda ise erken teşhis ile tedavisinin oldukça kolay bir şekilde sağlanabildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Uyluk kemiğiyle leğen kemiğinin eklem bölgesi gelişimi sırasındaki uyumsuz olması durumunda kalça ekleminin tamamen oluşamamasına neden olmaktadır. Kalça çıkığı farklı durumlara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Kalça gelişimini olumsuz etkileyen durumlardan birisi doğuştan kalça çıkığı olarak ifade edilebilir.

Doğuştan gelen kalça çıkığının erken anlaşılıp tedavi edilmemesi durumunda kalıcı sakatlıklara yol açabileceğini söylemek de mümkün olmaktadır. Kalça çıkığının görülmesi durumunda çoğu zaman çıkık derecesi ağır olmaması, bebek yürüyene kadar fark edilmemesine de yol açabilmektedir. Böyle durumlarda kalça çıkığının çocuk doktorları tarafından yapılan muayeneler sonrasında fark edildiğini söylemek de mümkün olmaktadır.

Bebeklerde Kalça Ultrasonu Değerleri Kaç Olmalı?

Bebeklerde kalça çıkığı oldukça fazla karşılaşılmakta olan bir rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Bu durum için ise bebeklerin rutin doktor muayenelerinden birisi de kalça çıkığı olup olmadığına dair fiziksek bir muayene ve kalça ultrasonunu kapsamaktadır. Bebeklerde kalça ultrasonu değerinin alfa açısı için 60° ve üstü olması gerekirken beta açısı için ise 55° ve altı olması gerektiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bebeklerde kalça ultrasonuna bakılması oldukça önemlidir. Doğru zamanda yapılan teşhis ve tedaviler ile ilerde oluşabilecek olan sakatlıkların önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.

Bebeklerde kalça ölçümü kaç olmalı?

12. haftaya kadar olan bebeklerde alfa açısının 50°' ile 59° arasında olması durumunda tip II kalça söz konusudur. Bu bebeklerde kemik çatı iyi olmayabilir ve kemik köşe yuvarlak olabilir. Ancak bu tür kalçaların çok büyük bir kısmı 12. haftanın bitiminde normal değer olan 60°'ye ulaşır.

Kalça alfa açısı kaç olmalı?

Alfa açısı için 60° ve üstü beta açısı için 55° ve altı normal sayılır. Displazik ve disloke kaIça larda alfa açısı küçülüp beta açısı büyümektedir. Ya ni, patolojik kalçaya doğru gidildikçe kemik çatı yerini kıkırdak çatı ya bırakmaktadır.