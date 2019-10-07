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Bebeklerde kabızlık neden olur? Bebeklerde kabızlık belirtileri ve tedavisi

Kabızlık bir yaşından küçük bebeklerde yaygındır, ancak anne babalar için bazen endişe kaynağı olabilmektedir. Bazen bebeğiniz gerçekten kabız değildir, ancak bağırsaklarının düzene girebilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır. Nadir durumlarda, kabızlık sinir eksikliği veya alt kalın bağırsakta yapısal sorunlardan da kaynaklı olabilir. Peki, bebeklerde kabızlık neden olur? Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir? Bebeklerde kabızlık tedavisi nasıl olur?

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:37
Bebeklerde kabızlık neden olur? Bebeklerde kabızlık belirtileri ve tedavisi

Kabızlık bir yaşından küçük bebeklerde yaygındır, ancak anne babalar için bazen endişe kaynağı olabilmektedir. Bazen bebeğiniz gerçekten kabız değildir, ancak bağırsaklarının düzene girebilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır. Nadir durumlarda, kabızlık sinir eksikliği veya alt kalın bağırsakta yapısal sorunlardan da kaynaklı olabilir. Peki, bebeklerde kabızlık neden olur? Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir? Bebeklerde kabızlık tedavisi nasıl olur?

Bebeklerde kabızlık nedenleri nelerdir?

Kabızlık sadece anne sütü ile beslenen bir bebekte oldukça nadir görülür, ancak katı ve bazen de mama ile beslenen bebeklerde daha yaygındır. Bir bebekte kabızlık meydana geldiğinde, bunun nedeni genellikle diyetlerinde yeterince sıvı alamamalarıdır.

Bebeklerde kabızlığa ayrıca; Hirschsprung hastalığı, hipotiroidizm veya kistik fibroz gibi altta yatan bir durum neden olur. Bunların dışında kabızlığa sebep olabilecek nedenler arasında;

– Doğuştan var olan anatomik bozukluklar,
– Endokrin hastalıklar,
– Mide-barsak sistemi hastalıkları,
– Sinir sistemi bozuklukları,
– Bağırsağın sinir ve kas bozuklukları,
– Diş çıkarma döneminde bağırsak florasının değişmesi,
– Doğuştan anormal karın kas yapısı,
– Yetersiz ve dengesiz beslenme,
– Bağ dokusu hastalıkları,
– İnek sütü alerjisi,
– Kalsiyum yüksekliği,
– Potasyum azlığı,
– B12 vitamini eksikliği,
– Demir ilaçlarının kullanımı
– Diyet faktörleri yer alır.

Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir?

– Karın bölgesinde sertlik
– İştah kaybı
– Kokulu kaka
– Ağlama ve huzursuzluk
– Kaka yapmadan önce ağrı, hırçınlık
– Kuru, sert ve topaklanmış kaka

Bebeklerde kabızlık nasıl tedavi edilir?

Kabızlık tedavi edilmediğinde uzun dönemde iştahsızlık-gelişme geriliği, karın ağrısı, çocuğun konforunda ciddi bozulma, mutsuzluk, huzursuzluk ve bunların sonucunda psikolojik bozukluklar (sosyal dışlanma, depresyon ve anksiyete, özellikle kaka kaçırma da varsa), anüste çatlaklar (fissür), popodan kan gelmesi, hemoroid, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırmaya neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir. Kabızlığın giderilmesi için yapılabileceklerden bazıları şu şekildedir:

– Bebeğiniz ek gıdalar yiyecek yaşta ise, ona meyve ve sebze verebilirsiniz.

– Bebeğiniz henüz hazır bebek maması yemiyorsa, günde 60 ila 120 mililitre meyve suyu (kuru erik, armut, kiraz veya elma) verebilirsiniz.

– Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece bebeğinize lavman, müshil veya fitil vermeyin.

Çok fazla kaka yapmayan bebeklerin çoğunun “kabız” olmadığını ve normalden farklı bir şeye ihtiyaç duymadıklarını unutmayın.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:37
  1. Bebeklerde kabızlık
  2. bebeklerde kabızlık nasıl geçer
  3. bebeklerde kabızlık belirtileri
  4. bebeklerde kabızlık tedavisi
  5. Bebeklerde kabızlık neden olur
  6. Bebeklerde kabızlık nedenleri
  7. bebek
  8. kabız
  9. Kabızlık
  10. kabızlığa çare
  11. kabızlıktan nasıl kurtuluruz
  12. Kabızlık nedir?
  13. Kabızlık oluşumunun başlıca sebepleri nelerdir?
  14. Kabızlık oluşumu nasıl engellenir?
  15. Kabızlığa iyi gelen besinler
  16. Kabızlık için öneriler

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