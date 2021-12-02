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Kadın - Aile Bebeklerde ishale ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Bebeklerde ishale ne iyi gelir?

İshalli bebekte hem sıvı ihtiyacının hem de kalori alımının sağlanması önemlidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:22:00 - 2021-12-02 14:27:03
Bebeklerde ishale ne iyi gelir?

Bebek ishalleri oldukça yaygındır ve genellikle kendiliğinden geçer.

Hafif ishal tedavisi için öneriler

Yağsız çorba, pirinç suyu ile ve seyreltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, ayran, elma suyu gibi sıvılar susuzluğu önlemek ve kalori ihtiyacını karşılamak için verilebilir.

Posalı ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishali keser. Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran bir çok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir.

 

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