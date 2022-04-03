Bebeklerde hem uyku hem de gaz sorunlarını bitiren mucize

Uyku ve göz bozukluğu hastalıklarının en doğal tedavisi olarak kabul edilen rezeneyi aynı zamanda emziren annelerin tüketmesi tavsiye edilir. Güçlü bir sodyum ve potasyum barındıran rezene hakkında en çok merak edilen ise bu kadar faydalı olan bir bitkinin bebeklere olan etkileri oldu. Bebeklere rezene çayı kaçıncı ayda verilmeli? Rezenenin bebeklere faydaları nelerdir?

Anne sütüne olan bağımlılık bittikten sonra bebeklere verilen besinler konusunda ebeveynler hummalı bir araştırmaya girer. Bebeğin hem gelişimini hem de gelişim sürecindeki sağlık durumunu etkileyen bu dönemde merak edilen besinlerden biride rezenedir. Bazı bebeklerde anne sütünde ya da ek gıdaya geçtikleri ilk süreçlerde gaz problemleri meydana gelebilir. Sindirim sorunlarından bebeklerin uykusundan ve yemek alışkanlıklarına kadar her süreci olumsuz etkileyebilir. Bu tarz durumların yaşanmaması için uzmanlar çeşitli besin önerilerinde bulunur. Rezene ise bunların başında gelir.

Bebeklere rezene çayı kaçıncı ayda verilmeli?

6 ay sonunda bebekler katı gıda dönemine geçerken çok az miktarda verilmeye başlanabilir. Gün içinde bir ya da duruma göre iki kaşık verilebilir. Kaynamış bir bardak suyun içine bir çay kaşığı rezene atılır. Demlenen rezene soğuk ve ılık dereceler arasındayken ya çay kaşığıyla bir iki kaşık ya da bebeğin tüketeceği suyun içine eklenebilir.

Rezenenin faydaları nelerdir?

•Potasyum, sodyum, fosfor, kalsiyum A ve C vitamini bakımından zengin olan rezene bebeklerin virüs ve bakterilere karşı erken dönemde dirençli olmasını sağlar.

•Mideden bağırsaklara kadar sindirim hareketliliği sağlayarak ek gıdaya geçen bebeklerde ishal, kabızlık ya da gaz sorunlarının yaşanmasını önler.

•Bebeklere güçlü bir sakinleştirici etkisi sağlayarak uyku süreçlerinin rahat atlatılmasına neden olur. Uyku düzeni için uzmanlar tavsiye eder.

•Bebeklerin kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Aynı zamanda gözlerindeki gelişimleri destekleyerek ileri yaşlarda yaşanma ihtimali olan hastalıkların riskini sıfırlar.