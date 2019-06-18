Bebekler neden karınlarının üzerinde yatmalı?

Her evlat annesi için son derece kıymetlidir. Özellikle ilk 6 ay bebekler annelerine daha fazla ihtiyaç duyarlar. Aylar ilerledikçe bebek kendi kendine yeter hale gelir. İlk zamanlarda gözünüzden sakındığınız bebeğiniz 24. ayını devirdikten sonra artık birçok işini kendi başına yapar hale gelir. Elbette bunun için annelere büyük görev düşüyor. Anneler evlatlarını özgüvenleri yerinde birer birey olarak yetiştirirse onların yaşama uyum sağlamaları hızlanıyor. Mesela 8-9 aylık bir bebek döke saça olsa da kendi başına bir şeyler yemeye başlayabilir. 1,5 yaşındaki bir çocuğu her zaman merdivende kucağınıza alarak çıkarmak zorunda değilsiniz. Zor da olsa minik adımlar atmasına teşvik etmelisiniz.

Yüzüstü duruş neden önemli?

Birçok anne bebeğinin ilk aylarda mümkün olduğunca yüzüstü pozisyonda durması gerektiğini öğrenir. Bu bilgi kimi zaman doktordan kimi zaman aile büyüklerinden gelir. Peki, gündüzleri bebeklerin yüzüstü pozisyonda etrafı izlemesinin ne gibi faydaları var?

Gaz sorunu için önemli

Gün içinde bebeğinizi karnının üzerinde yatırdığınızda olası gaz probleminden hızlıca kurtulmasını sağlarsınız.

Kaslarını güçlendiriyor

Bebekler karınlarının üzerinde yattıklarında omuz, boyun, kol ve sırt kasları güçleniyor.

Görsel yetenekleri gelişiyor

Bebekler sırtüstü yatmaktansa yüzüstü pozisyonda etraflarını daha dikkatli inceleyebiliyorlar. Böylelikle görsel alanları genişliyor ve minik yavrular daha iyi gözlemci oluyor.

Motor becerileri gelişiyor

Bebekler bu pozisyonda çok daha özgürdür. Yüzüstü yatarak bebekler daha kolay hareket eder ve bir şeylere çok daha hızlıca uzanırlar.

Kafa gelişimi için önemli

Uzmanlar bebeklerin hep aynı tarafa doğru yatırılmamasını şiddetle tavsiye eder. Aynı şekilde yatan bebeğin kafası deforme olabilir. Bunun için bebeğin günün bir kısmını başı yukarda geçirmesi son derece önemlidir.

Özgüven sahibi

Yüzüstü uzanan bir bebek etrafında olan bitenden daha fala haberdar olur. Arzu ettiği bir oyuncağa hızlıca uzanan ya da annesiyle daha kolay göz teması kuran bebek özgüven sahibi olur.