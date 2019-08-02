Bebekler neden devamlı kucakta durmak ister?

Bebekler, hayatlarının ilk evre ve gelişim süreçlerini, 9 ay boyunca, anne karnında geçirirler. Dışarıdan bizler fark edemesekde, bebekler annelerinin yürüme seslerini, konuşmalarını, kalp atışlarını, yemek yemesini, kalp atılını ve daha birçok sesi devamlı olarak dinler. Bu nedenledir çocukların arabaya bindiklerinde uyumalarının sebebi.

Bebekler, annelerinin kim oladuklarını bilmez ama kokularını, sevgilerini ve dokunuşlarını hissederler. 9 ay boyunca sarmalanmış bir şekilde, sistematik bir odada tıkılı kalan, buram buram anne kokan bir ortamdan, dünyaya ayak uydurmak pekde kolay olmasa gerek.

Yapılan araştırmalara göre; annesiz, sevgisiz ve kuvöz ortamında büyüyen çocukların yüzde 37'si ölüyor. Sebebi sevgisizliğe bağlı, gelişim problemleridir. Bu çalışmaya itiraz edilsede, 2007'de tekrar aynı çalışma yapılıyor ve bu araştırmada da aynı sonuçlar, aynı sebepler olduğu anlaşılıyor.

Yani bebeğinizin sevgiye ihtiyacı var. Büyüdüğü ortamdan, yaşama alışmaya ve adapte olmaya çalıştığı ortam aynı değil. Bunu anne yardımıyla gerçekleştiriyor. En basit örneği, acıktığında bile size temas etmesi, emmesi ve sıcaklığınızı hissetmesi gerekiyor. Size kendi derdini ağlama ve sarılma dışında başka durumlarla anlatamıyor.

Araştırmanın devamında ise; ailesinden sevgiyi ve sarılmayı gören çocukların, depresyona girme ihtimalleri ortadan kalktığı belirtiliyor. Beden gelişiminden, fiziksel gelişime kadar her olayı ilgilendiren husus: Sevgi.

Bebeğinizi, kucağa alıştırmamak ve ağlayıp susmasını beklemek, ona yapacağınız bencilce bir hareket olacaktır. O sadece korunmak ve sevildiğini hissetmek istiyor.

Sağlıcakla kalın...