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Bebekler ne zaman hatırlamaya başlar?

Bebeklerin hafızaları nasıl gelişir? Bebekler anılarını hatırlar mı? Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtı haberimizde gizli…

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
Bebekler ne zaman hatırlamaya başlar?

Daha birkaç ay önce dünyaya gözlerini açan bebeğiniz bir oyuncağını gördüğünde heyecanlanıyor mu? Bebeğiniz büyükannesinin sesini duyduğun da tepki vererek sizi şaşırtıyor mu? Evet, minicik bebeklerin bile hafızaları sizi şaşırtacak güçtedir. Peki, bebekler bir şeyleri anımsamaya ne zaman başlar?

Anne karnında anıları oluşuyor

2000'li yılların başına yapılan bir araştırma bebeklerin, anne karnında hafızaların oluştuğunu kanıtlamıştır. Anne karnındaki bir bebek dünyaya geldikten sonra anne ve babasının sesini hemen ayırt edebilir. Anne karnındayken huzurla uyuyan bebek, saç kurutma makinesi ya da elektrik süpürgesinin yanında kolaylıkla uyuyorsa; bu onun annesinin vücudunda duyduğu sesleri anımsadığını gösterir. Bilim insanları bebeklerin kalıcı ve geçici belleklerinin ilk bir yılda net şekilde ayrıldığını söylüyor.

Üç aylıkken tepki verebiliyorlar

Bir bebek dünyaya geldikten üç ay sonra yavaş yavaş uzun süreli hatırlamalar yaşayabilir. Örneğin üç-dört gün önce gösterdiğiniz bir fotoğrafı bebeğiniz zorlanmadan anımsayabilir.

İlk bir yıl önemli

Bebeklerinizin hafıza gelişimi için sizlere büyük iş düşüyor. Evlatlarınızın hafızalarının güçlü olmasını istiyorsanız; henüz bir yaşını doldurmamış çocuklarınıza hafıza egzersizleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızla konuşmak, onlara sorular sormak da bu açıdan önemlidir.

Sizi şaşırtacaklar!

Bebeklik döneminden itibaren evladınızla iyi bir iletişiminiz var ve onun hafıza gelişimi için çaba harcadıysanız; inanın onun ilerleyişi sizi fazlasıyla şaşırtacaktır. Üç yaşındaki bir çocuk 1,5 yıl öncesine dair bir anıyı sizinle paylaşıyorsa; hem çocuğunuzla hem de kendinizle gurur duymalısınız.

Aman dikkat!

Bebeklerin dünyaya gelir gelmez hafızaları hızlı bir şekilde gelişiyor. "Bebektir anlamaz" algısıyla çocuğunuz yanında her şeyi konuşmayın. İnanın onun hafızası sünger gibi ve bazı durumlarda sırf bu yeteneği nedeniyle hem kendisini hem de sizi zor durumda bırakabilir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
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