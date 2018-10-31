Bebekler kış mevsiminde de güneşe çıkarılmalı

SAĞLIKLI BEBEKLER VE ÇOCUKLAR İÇİN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ŞART

Kışın da çocuklarınızın D vitaminini doğal yollardan alması için onları eve kapatmayın. Güneşli günlerde camın arkasından değil, açık havada güneşlendirin. Yapılan son çalışmalar D vitamini eksikliğinin, tip 1 diyabet, barsak hastalığı, duygu-durum bozuklukları, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, meme, prostat, barsak gibi kanserler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, besin alerjileri, astım gibi rahatsızlıklar da düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir" dedi.

BALIK D VİTAMİNİ DEPOSU

D vitamininin karaciğerde ve böbrekte metabolik olarak aktif formlarına dönüşen bir ön hormon olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Evrim Şenkal şöyle devam etti: "D3 vitamini ciltten UV-B ışınları yani güneşin yararlı ışınlarını alarak vücutta çözülerek faydalı hale dönüşür. D2 vitamini (ergokalsiferol), bitkilerde bulunan ve diğer diyetle aldığımız şeklidir. En çok balık (somon, sardunya, uskumru), balık yağı, karaciğer, et ve yumurta sarısında bulunur. Besinler D vitamini ile güçlendirilmediğinde ya da takviye D vitamini alınmadığında diyetle alınan D vitamini %10 'un altındadır. Amerika' da süt ve süt ürünleri, portakal suları, ekmek, tahıllar ve formül mamalar D vitamini ile güçlendirilmiştir."

ANNE KARNINDAN İTİBAREN D VİTAMİNİ

Bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı gelişimleri için D vitamini desteğinin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Evrim Şenkal, gebelik döneminde de hem annenin hem de bebeğin sağlığı için D vitamini takviyesi yapılması gerektiğini ifade etti. Bütün gebelerin ve bebeklerin günde 10-15 dakika süre ile kol ve bacakları açık şekilde gün ortasına yakın saatlerde güneş ışınlarından faydalanması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Şenkal "Bebeklere yaşamın ilk haftasından itibaren D vitamini verilmelidir. Ayrıca yeterli güneş görmeyen veya D vitamini yetersizliği bakımından riskli bir yaşam şekli olan annelere gebeliklerinin son üç ayında D vitamini verilmelidir" diye konuştu.

GÜNDE 3 DAMLA D VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Bebek dünyaya geldikten sonra ilk aylarından itibaren D vitaminini ihtiyaç duyduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Şenkal, bebekler için D vitaminini önemini şöyle anlattı: "Süt çocukluğu döneminde bebeklerin ana besin kaynağını anne sütü oluşturuyor. Bebekler anne sütü ile D vitamini ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Anne sütünün 1 litresinde 12-60 IU D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 IU olan gereksinimini karşılamamaktadır. Benzer şekilde bu dönemdeki bebeklerin aldığı diğer besinlerde de D vitamini yetersizdir.

CAMDAN GEÇEN GÜNEŞ IŞIĞI FAYDA SAĞLAMIYOR

D vitamini takviyesinin sadece vitaminlerle ve besinlerle sağlanamayacağını gibi vurgulayan, Yrd. Doç. Dr. Evrim Şenkal; güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D vitamini sentezini %95 oranında azalttığını ve camdan geçen güneş ışınlarının D vitamini sentezi için uygun olmadığı belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Şenkal, bebekler ve gebeler için şu tavsiyelerde bulunarak sözlerini tamamladı: "Ailelerin yaşam şekilleri (kültürel nedenlerle bebeklerin çok fazla dışarı çıkartılmaması, evlerin balkonsuz olması gibi), hava kirliliği de bebeklerin yetersiz güneş görmesine neden olmaktadır. Bütün gebelerin ve bebeklerin günde 10-15 dakika süre ile kol ve bacakları açık şekilde gün ortasına yakın saatlerde güneş ışınlarından faydalanması desteklenmelidir."