Bebekler için kemik suyunun faydaları

Ek gıdaya geçiş süreci her anne için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu besinlerin önemi ve geçiş sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık açıkladı. Uzman Dr. Murat Palabayık’ın ilk altını çizdiği nokta, ‘bazı annelerin ek gıdaya geçişte aceleci davranması oluyor: “İlk 6 ay anne sütü alan bebek için önemli olan ek gıdaya geçiş sürecindeki serüvendir. Altıncı aydan sonra ise, bebeklere verilen tüm ek gıdalar, yaşam boyu onların sağlıklı gelişimine etki ediyor ve bu yüzden annelerin ek gıda seçimlerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor.” diye ifade etti.

NE KADAR ANNE SÜTÜ, NE KADAR EK GIDA?

Uzman Dr. Murat Palabıyık, bebek beslenmesinde aylara göre anne sütü-ek gıda oranına da değiniyor:

“6-8 ay arası bebeğin günlük besin ihtiyacının %70'ini anne sütü ve %30'unu katı gıda oluşturmalıdır diyen Palabıyık, 9-12 ay arası bebeklerde bu oran % 50 anne sütü, % 50 katı gıda, 1-2 yaş döneminde ise bebeğin günlük besin ihtiyacının %40'ını anne sütü, %60'ını ise katı gıda takip etmelidir.”

ALERJİ RİSKİ DÜŞÜK BESİNLER HANGİLERİ?

Palabıyık, ek gıda ile tanışacak bebeklerin alerji riski düşük meyve ve sebzelerle tadımlara başlanmasının güvenli olduğunu belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle mevsim meyve ve sebzelerine yönelmeye özen göstermeliyiz. İçinde bulunduğumuz kış aylarında sebzelerden brokoli, havuç, bal kabağı; meyvelerden ise elma, armut ve muz tercih edilebilir. Özellikle muz oldukça önemli çünkü hem potasyum hem kalsiyum hem de magnezyum açısından zengin ve kabızlığa da iyi geliyor. Tropik meyve ve sebzelerin ise ilk 6 aydan sonra tattırılmasını öneriyoruz. Eğer alerji belirtisi yoksa bu meyve ve sebzeler brokoli-havuç veya elma-muz gibi ikili kombinasyonlarla da verilebilir.”

SEBZELERİ İŞTAHLA YEMEYEN BEBEKLER İÇİN...

Peki, bebekler sebzeleri iştahla tüketmiyorsa ne yapmalı? Uzman Dr. Murat Palabıyık’ın önerisi aslında anneannelerimizin çok iyi bildiği ve yüzyıllardır tercih edilen bir mucize olan ilikli kemik suyu: “Ek gıdalar hem bebeklerin iştahlarını artırmalı, hem de hızlı gelişimi desteklemeli. Tarım ilacından arındırılmış, mevsiminde yetişen sebzelerle hazırladığınız yemeklerde bebeklerinizin kemik yapısını, bağışıklığını ve hormonal gelişimlerini destekleyecek en özel besin kaynağı ise ilikli kemik suyudur. Ek gıda geçiş döneminde besleyiciliği arttırmak için ilikli kemik suyu kullanmak oldukça önemli çünkü bebeklerin damak tadı oluşurken kullanmaya başlanırsa ileriki dönemlerde kemikleri güçlü olacaktır. Ancak iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi kesilen hayvanın sağlıklı olması, diğeri ise kemik suyunun hazırlanma süresi. Kemik suyunun 12-24 saat arasında ve sabit sıcaklıkta pişirilmesi şart.”

İŞTE İLİKLİ KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Palabıyık, kemik suyunun özellikle bebeklik döneminde yani altınca aydan sonra tercih edildiğinde gözlemlenen ve saymakla bitmeyen faydalarını şöyle sıraladı:

- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

- Büyüme hormonlarını destekliyor.

- Eklemlere iyi geliyor.

- Hafızanın gelişimine yardımcı oluyor.

- Sindirim sistemini güçlendiriyor.

- Bazı araştırmalara göre uykusuzluğa da olumlu etkileri gözleniyor