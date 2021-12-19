Bebekler günde kaç saat uyumalı

Bebeklerde uyku gelişimin en önemli parçalarından biridir. En az beslenme kadar büyük bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir uyku düzeni bebeklerin gelişimini olumlu yönde destekleyerek sadece fiziksel olarak dinlenmelerini değil aynı zamanda zihinsel olarak gelişmelerini de sağlarYeni doğan bir bebek için gerekli olan uyku ihtiyacı 16 – 18 saat civarıdır. Çünkü bu dönemde vücudun gelişimi ve organların büyümesi hızlı olmaktadır. Bu sebepten uyku zamanları da uzamaktadır.

Bebekler günde kaç saat uyumalıdır?

3 haftalık bebekler için gerekli olan uyku ihtiyacı ise günlük olarak 15 ile 18 saat civarıdır. Bu uyku düzenlerine önem vermeniz gerekmektedir.

6 haftalık bebekler için 15 ile 16 saat civarı bir uyku gereksinimleri vardır.

4 aylık bebekler için günlük 9 ile 12 saat kesintisiz uykunun yanı sıra gün için de iki defa 2 saat ile 3 saat arasın da bir zaman dilimi uyumaları gerekmektedir.

6 aylık bebekler için günlük olarak 10 ile 11 saat uyku ihtiyaçlarının yanı sıra gün içerisin de iki defa 2 saat ile 3 saat arasında uyumaları gerekmektedir.

9 aylık bebekler için günlük olarak 10 ile 12 saat arası uyku gereksinimi vardır. Bunun yanı sıra gün içerisinde bir kısa uyku olan 1 veya 2 saatlik uykularını da uyumaları gerekmektedir.

1 yaşında ki bebek ise 10 ile 11 saat arasında kesintisiz uyumalı ve gün içerisinde bir veya iki defa olmak üzere 1 ile 2 saat arasında uyumaları gerekmektedir.

2 yaşında ki bebekler içinse 11 ile 12 saat arasında kesintisiz uyku yanı sıra günde bir veya iki saat uyumaları gerekmektedir.

Bebeğin rahat bir uykuya dalması için altın kurallar;