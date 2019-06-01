Bebekler gibi mışıl mışıl uyumanıza yardım edecek 5 süt tarifi

Süt ve uyku arasındaki bağlantı konusunda halen bilim insanları birçok çalışma yürütüyor. Uzmanların bazıları sütün uyku getirmediğini vurgulasa da büyüklerimizden edindiğimiz bu alışkanlık çoğu zaman işe yarar. Elbette uykunuzu getirmesi için sütünüze bir, iki dokunuş yapmak da sizin elinizde. Son derece basit yöntemlerle hem sütünüzü lezzetlendirebilir hem de sizi uykuya daha hızlı geçirmesini sağlayabilirsiniz.

İşte, birbirinden leziz uyku getiren 5 süt tarifi

Altın süt

Antioksidan yönünden son derece zengin olan zerdeçal hem sağlıklı bir bağışıklık sisteminin hem de hızlı metabolizmanın anahtarıdır. Soğuk algınlığı tedavisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan zerdeçal ılık süt ve bal karışımıyla bir araya geldiğinde şahane bir uykunun kapısını açar. Şayet deliksiz bir uyku arayışındaysanız; mutlaka bu gece bir bardak zerdeçallı süt içmeyi deneyin.

Pembe süt

Çilekler tezgahları süslemeye başladı. Bu leziz meyvenin hazır zamanı gelmişken ılık sütünüzün içine birkaç adet çileği püre yapıp ekleyebilirsiniz. Karışıma bal ya da vanilya şurubu eklemek ise tamamen size kalmış. Çilek içerdiği yüksek C vitamini sayesinde daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Kırmızı süt

Şu sıralar fiyatıyla cep yaksa da kiraz birkaç hafta içinde arzu ettiğimiz rakamlara kadar düşecektir. Kiraz sağlıklı bir kas yapısı için son derece şifalı bir meyvedir. Süt ve kiraz birleşimi ise mışıl mışıl uyumanıza yardım edecektir.

Yeşil süt

Maça çayı stresi uzaklaştırırken yüzlerde kocaman birer gülümsemenin yayılmasına yardımcı olur. Bu nedenle sıcak bir bardak sütün içerisine bir tatlı kaşığı maça tozu ekleyerek leziz bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu sütü içtikten sonra sebepsiz bir mutluluk yaşamanız ise son derece doğal.

Mor süt

Sakinleştirici özelliği bulunan lavantayı sütün içine atabileceğini biliyor muydunuz? Sütünüzü bir tutam lavanta ile kaynatın. Ardından sütü süzüp afiyetle tüketin. Lavantanın sakinleştirici özelliği derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olacak. Ayrıca lavantalı süt, güne daha enerjik başlamanıza da yardım edecektir.