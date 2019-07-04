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Bebek ve çocuk hazır giyim fuarı açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kentte yedincisi düzenlenen “Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” (Junioshow), törenle açıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:50
Bebek ve çocuk hazır giyim fuarı açıldı

Bursa’da 7’ncisi düzenlenen “Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” (Junioshow), törenle açıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde organize edilen fuarın açılış töreni yapıldı.

Vali Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’de her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

80 bin istihdam sağlıyor

Türkiye’de bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80’inin, ihracatının ise yüzde 60’ının Bursa’dan gerçekleştiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti: “Bugün bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa’da 3 bini aşkın üretici firması ile çoğunluğu kadın olmak üzere 80 bine yakın kişiye de istihdam sağlamaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla ihracatını 15 milyon 370 bin liraya çıkaran sektör, dış satım hacmindeki yüzde 4,27 büyüme oranıyla Bursa, hazır giyim sektörünün parlayan yıldızı olmuştur.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi. 60 ülkeden binin üzerinde katılımın olacağı fuar, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:50
  1. Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow)
  2. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
  3. TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ
  4. Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD)
  5. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi
  6. Vali Yakup Canbolat
  7. bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü

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