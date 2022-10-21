Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sapıktan şok sözler! Söyledikleri, herkesi şaşkına çevirdi

İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girerek gözaltına alınan sanık Özgür Kavi ve Carmen Maria T.'nin ilk duruşması görüldü. Sanık ifadesinde, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum" dedi.

İstanbul'da Bebek Sahili'nde herkesin önünde ilişkiye giren Carmen Maria T. ve Özgür Kavi'nin görüntüleri sosyal medyaya düşerek vatandaşların tepkisine sebep olmuştu.

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren Carmen Maria T. ve Özgür Kavi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

İlk duruşma görüldü

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi getirildi. Duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmazken taraf avukatları da hazır bulundu.

"Akıl sağlığının yerinde olmadığını bilsem, o hareketi yapmazdım"

Bebek sahilinde, halka açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren, Özgür Kavi savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu. Durumu tam anlatamıyorum, benim de psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım. 2-3 kez kadın yanımıza geldi, alkol ve sigaramızı almış. O an maddenin etkisindeydim.

Kadının kesinlikle üzerine yürümedim. Olay kadının rızasıyla ve benim madde etkisinde olmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Burada ben de mağdurum. Daha önce de kadını orada görmüştüm. Ben kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını bilsem, o hareketi yapmazdım. Olayın yaşanmasından bir ay önce madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmüştüm. Son 10 gün önce de hastaneye yatmak içinde başvuru yapmıştım." dedi.

"Yaptığımız kazayla olan bir şey"

Savcının neden açık alanda cinsel ilişkiye girdiklerini sorması üzerine Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim." şeklinde cevap verdi.

"İki tarafın da rızasında olan bir şeydi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z. K., "Olay gününde zorlama gibi bir durum yoktu. İki tarafın da rızasında olan bir şeydi. Dış görünüşünden akıl sağlığı yerinde olmadığını belli ediyordu. Düzgün giyimli değildi." diye konuştu.

Duruşma ertelendi

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanığın zorla getirilmesine ve müşteki sanık Carmen Maria T.'nin daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.