Bebek sahibi olmadan önce smear testi yaptırın

Kadınlar çocuk sahibi olmak istediklerinde ilk olarak kanser riski için smear testi yaptırmalıdır.

Smear testi rahim ağzını değerlendirmek, hem enfeksiyonlar hem de kanser ve kanser öncüsü durumlar açısından kontrol etmek için kadınlara yapılan özel bir rahim ağzı tarama testidir.

Bu test çok önemlidir çünkü kanser hamilelikte oldukça zor anlaşılıyor. Normlde kilo kaybına neden olan kanser hamilelikte kilo alımına sebep oluyor. Anne adayının ve bebeğinin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi için bu test oldukça önemlidir.