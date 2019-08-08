0553 313 94 23

Bebek pudrasının faydaları nelerdir?

Bebeklerin pişik olmasını önleyen ve cildi yumuşacık yapan bebek pudrasının güzellik alanında da kullanıldığını biliyor muydunuz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Bebek pudrasının faydaları nelerdir?

Bebeklerin hassas cildinde dahi onarıcı etkisi olan bebek pudrası, bizlerin cildinde daha iyi sonuçlara imza atacaktır. Bebek pudrası, güzellik uzmanları ve dermatologlar tarafından test edildi. Alınan bilgilere ve sonuçlara göre; bebek pudrası makyajdan cilt bakımına, saç yağlanmasından sivilcelere hatta yüzde oluşan birçok lekeyi de gidermede oldukça başarılı olduğu kanıtlandı. Sizin için bebek pudrasının cilde faydalarını ele aldık.

Yağlı Cilt Tiplerinde Oluşan Parlamayı Alır

Bebek pudrasını özellikle aşırı yağlı ciltlerde fondöteni sabitlemek için kullanabilirsiniz. Gün içerisinde sürekli tempo halindeyseniz ve terliyorsanız, bu terlemeyi yüz kısmında azaltmak için bebek pudrası son derece etkilidir.

Sivilceleri Kurutur ve Lekeleri Ortadan Kaldırır

Çıkan sivilcelerin kurumasını sağlar ve daha az görünür olmasına yardımcı olur. Cildinizdeki sivilce lekelerini gidermek için haftada 2 kere lekelerin üzerine bebek pudrası uygulayabilirsiniz.

Cildi Pürüzsüz Yapar

Bebek pudrası cildinizin pürüzsüz görünmesine de yardımcı olur.

Kaynak: meraklımelehat.com

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
  1. bebek pudrası
  2. sağlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün 13 Ağustos
    1. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    2. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    3. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    4. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    5. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    6. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    7. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
    8. Tayvan’daki deprem korkuttu
    9. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    10. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
    11. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
    12. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
    13. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
    14. Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega:..
    15. Manavgat Ballıbucak’da köprü bakım..
    16. Hafter milisleri Trablus'u ele..
    17. İzmir'de korkutan deprem!
    18. Alper: “Bayramda tüm tedbirler alındı”
    19. Kuveyt Emiri El Subah’tan Afganistan..
    20. Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
    21. Hacı Kurhan ve Metin Akgün kimdir?..
    22. 'ABD ile Türkiye arasında en kötü..
    23. Porto Riko'nun yeni valisi Adalet..
    24. Kurban Bayramı’nda hava sıcaklığı..
    25. Didim-Leros seferleri başlıyor
    26. Karaman’da şarampole inen otomobil..
    27. Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı..
    28. Doğum sonrası hızlı verilen kilolar..
    29. Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı..
    30. Yukatel Denizlispor'da hazırlıklar..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru