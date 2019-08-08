Bebek pudrasının faydaları nelerdir?

Bebeklerin hassas cildinde dahi onarıcı etkisi olan bebek pudrası, bizlerin cildinde daha iyi sonuçlara imza atacaktır. Bebek pudrası, güzellik uzmanları ve dermatologlar tarafından test edildi. Alınan bilgilere ve sonuçlara göre; bebek pudrası makyajdan cilt bakımına, saç yağlanmasından sivilcelere hatta yüzde oluşan birçok lekeyi de gidermede oldukça başarılı olduğu kanıtlandı. Sizin için bebek pudrasının cilde faydalarını ele aldık.

Yağlı Cilt Tiplerinde Oluşan Parlamayı Alır

Bebek pudrasını özellikle aşırı yağlı ciltlerde fondöteni sabitlemek için kullanabilirsiniz. Gün içerisinde sürekli tempo halindeyseniz ve terliyorsanız, bu terlemeyi yüz kısmında azaltmak için bebek pudrası son derece etkilidir.

Sivilceleri Kurutur ve Lekeleri Ortadan Kaldırır

Çıkan sivilcelerin kurumasını sağlar ve daha az görünür olmasına yardımcı olur. Cildinizdeki sivilce lekelerini gidermek için haftada 2 kere lekelerin üzerine bebek pudrası uygulayabilirsiniz.

Cildi Pürüzsüz Yapar

Bebek pudrası cildinizin pürüzsüz görünmesine de yardımcı olur.

Kaynak: meraklımelehat.com