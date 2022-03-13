Bebek muhallebisi irmikli tarifi: 6-7-12 aylık bebekler için irmikli muhallebi mama

Dünya Sağlık Örgütü, bebeğin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesini önerir. Bebek beslenmesinde ilk altı ay yalnızca anne sütüne yer verilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, altı aydan sonra bebeğin hazır olmasıyla beraber yavaş yavaş ek gıdaya geçilebileceğini söylüyor. İşte bebeğinizin seveceğini düşündüğümüz en kolay irmikli bebek muhallebisi tarifleri…

6-7 aylık bebekler için doyurucu ve lezzetli irmikli muhallebi tarifini sizler için derledik.

6-7 aylık bebekler için irmikli muhallebi mama tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı su

2 adet hurma veya kuru kayısı

1 çay kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı irmik

Yapılışı:

Bebeğinize irmikli muhallebiyi hazırlamak için öncelikle hurmaları cezvede haşlayın. Daha sonra çekirdeklerini ve kabuklarını çıkarıp bir müddet soğumasını bekleyin. Farklı bir cezvede irmik ile suyu kaynatın. Son işlem olarak irmik, hurma ve pekmezi blenderdan geçirin. Pürüzsüz bir hale geldikten sonra bebeğinize verebilirsiniz. (Hurma yerine kuru kayısı da tercih edilebilir.)

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi için malzemeler

5 Adet Bebe Bisküvisi

1 Su Bardağı Su

4 Tatlı Kaşığı Bebek Devam Sütü

2 Tatlı Kaşığı Pirinç Unu

1 Yumurtanın Sarısı

3-4 Yemek Kaşığı Sıcak Su

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi nasıl yapılır?

Doyurucu bebek muhallebisi yapılışı: Su, pirinç unu ve yumurta sarısını bir tavada karıştırarak pişirin. Ayrı bir kapta Bebek Bisküvilerinin üzerine sıcak su dökün ve çatalla ezin. Üzerine toz haldeki bebek devam sütünü ekleyin ve karıştırın. Bisküvili karışım ve muhallebiyi birleştirip bebeğinize servis edin.

1 Yaş irmikli buğday nişastalı muhallebi tarifi

İrmikli bebek muhallebisi nasıl yapılır? İrmikli muhallebi

Malzemeler:

1 küçük çay bardağı süt

Bir tatlı kaşığı buğday nişastası

Bir tatlı kaşığı irmik

Kaşığın ucuyla vanilya

Yarım muz (biraz daha az koyulabilir)

1 ceviz

irmikli buğday nişastalı muhallebi nasıl yapılır?

Sütü, irmiği ve Buğday nişastasını tavada güzelce karıştırarak pişirin. Üzerine çok az vanilya ekleyip karıştırın. Ilınınca muzu ekleyip 1 adet cevizi toz haline getirip karışıma ekleyin.

Bebek gece muhallebisi

Ayrı bir kasede pirinç unu biraz soğuk su ile seyreltilir. Daha sonra kaynayan suya karıştırılır ve irmik eklenip muhallebi yapılır. Sürekli pişene kadar karıştıralım Pişen muhallebiye cam rendede rendelediğimiz elmayı da ekleyip ılıtıyoruz pekmezi de ilave edip bebeğimize yedirebiliriz.

9 aylık bebeğimin gece muhallebisi tarifi nasıl yapılır?

İrmik,pirinç, unu ve sütü pişirme kapına alıp karıştırın. İçine küp küp doğranmış ayvayı ekleyin. Ayva biraz sert olduğu için ben muhallebiyle pişirdim.Ocağa alın karıştırarak kısık ateşte kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırın .

10 aylık bebekler için muhallebi tarifi

1 çay bardağı kaynatılan ve ılıtılan içme suyuna 1 tatlı kaşığı pirinç unu eklenir ve orta ateşte karıştırılıp pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra 5-8 kadar pişirilen muhallebi kıvamlı hale gelince ocaktan alınır ve ılınması beklenir. Sonrasında anne sütü eklenir ve karışım hazırdır

Unlu Bebek muhallebisi tarifi

1 çay bardağı kaynatılan ve ılıtılan içme suyuna 1 tatlı kaşığı pirinç unu eklenir ve orta ateşte karıştırılıp pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra 5-8 kadar pişirilen muhallebi kıvamlı hale gelince ocaktan alınır ve ılınması beklenir. Sonrasında anne sütü eklenir ve karışım hazırdır.